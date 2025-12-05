باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تحریم‌های بی‌اثر + فیلم

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که بخشی از تحریم‌های این کشور علیه شرکت نفتی روسیه، لوک‌اویل، به حالت تعلیق درآمده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش رسانه روسی «ریانووستی»، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که مجوز فعالیت جایگاه‌های سوخت لوک‌اویل در خارج از خاک روسیه را تمدید کرده است. این اقدام بخشی از تحریم‌های گسترده‌ای است که آمریکا و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۴ تاکنون علیه روسیه اعمال کرده‌اند؛ طبق آمار، بیش از ۲۹۰۰ تحریم در این مدت وضع شده است.

این تصمیم می‌تواند به کاهش فشار بر تجارت بین‌المللی لوک‌اویل کمک کرده و به نحوی فعالیت این شرکت را در بازارهای جهانی حفظ کند، هرچند تحریم‌های گسترده علیه بخش‌های دیگر اقتصادی روسیه همچنان پابرجاست.

