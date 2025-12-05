کاخ سفید با دروغین خواندن گزارش روزنامه واشنگتن‌پست عنوان مجرم رسانه‌ای را به آن داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کاخ سفید پس از انتشار گزارشی در مورد دستور پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، برای کشتن بازماندگان قاچاقچیان مواد مخدر، روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» را «مجرم رسانه‌ای هفته» توصیف کرد.

کاخ سفید در وب‌سایت رسمی خود طرحی به نام «تالار شرم الکترونیکی» را اجرا می‌کند که در آن فهرستی از رسانه‌هایی که به ادعای دولت ترامپ به انتشار گزارش‌های «دروغین و گمراه‌کننده» متهم شده‌اند، منتشر شده است.

پیش از این، سی‌بی‌اس نیوز، بوستون گلوب و بریتیش ایندیپندنت به دلیل آنچه دولت آمریکا را تحریف و اغراق در درخواست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای پاسخگویی دموکرات‌ها توصیف کرده بود، به عنوان «جرایم رسانه‌ای هفته» انتخاب شده بودند.

این هفته، این عنوان به واشنگتن پست رسید، به دلیل گزارشی که فاش می‌کرد هگست، وزیر جنگ آمریکا، دستور کشتن تمام پرسنل را در جریان حملات آمریکا علیه کشتی‌هایی که ادعا می‌کند قاچاقچی مواد مخدر در سواحل ونزوئلا هستند، صادر کرده و پس از حمله اولیه در ماه سپتامبر، حمله دوم برای هدف قرار دادن بازماندگان دستور داده شده است.

هم کاخ سفید و هم وزارت جنگ آمریکا به این گزارش واکنش نشان دادند و آن را «دروغین» خواندند و ادعا کردند که چنین عملیاتی «مطابق با قوانین جنگ است». وب‌سایت کاخ سفید اظهار داشت: «واشنگتن پست این ادعای بی‌اساس را در تلاشی برای بی‌اعتبار کردن نیرو‌های آمریکایی و تحریک احساسات ضد آمریکایی منتشر کرده است.»

آمریکا حضور نظامی خود در کارائیب را با ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر توجیه می‌کند. در ماه‌های سپتامبر و اکتبر، ارتش این کشور بار‌ها از حملات نظامی برای نابودی قایق‌هایی که ادعا می‌شود مواد مخدر را از سواحل ونزوئلا حمل می‌کردند، استفاده کرد. در پایان ماه سپتامبر، ان‌بی‌سی نیوز گزارش داد که ارتش آمریکا در حال بررسی گزینه‌هایی برای هدف قرار دادن خاک ونزوئلا است.

منبع: آر تی

برچسب ها: واشنگتن پست ، کاخ سفید
