سند جدید امنیت ملی آمریکا با پیش‌بینی تضعیف تمدن اروپا، اتحادیه اروپا را به ناکامی در محدودسازی آزادی‌های سیاسی و تضعیف هویت قاره متهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک سند جدید امنیت ملی آمریکا که رسانه‌های غربی منتشر کرده‌اند، چشم‌انداز کاخ سفید نسبت به آینده کشور‌های اروپایی را نشان می‌دهد؛ سندی که بر اساس آن، «تمدن اروپا در آینده‌ای نزدیک رو به زوال خواهد رفت».

در این سند آمده است که تحلیل کاخ سفید از آینده قاره اروپا بر پایه چالش‌هایی است که اروپا طی دهه‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده؛ از جمله عقب‌گرد اقتصادی، کاهش نفوذ سیاسی و تشدید بحران مهاجرت.

رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این سند، مرحله جدیدی از انتقاد‌های دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه اروپا به شمار می‌رود.

طبق این سند که روز پنجشنبه و پس از امضای ترامپ منتشر شد، «شکست فرهنگی و سیاسی اروپا» بیش از مشکلات اقتصادی، تأثیر منفی بر این قاره داشته است.

سند تأکید می‌کند که اگر روند کنونی ادامه یابد، «هویت اروپا» طی دو دهه آینده نامشخص خواهد شد؛ مسأله‌ای که مسئولیت آن متوجه اتحادیه اروپاست.

در ادامه آمده است که اتحادیه اروپا در مدیریت بحران مهاجرت ناکام بوده و در حالی که آزادی‌های سیاسی را تضعیف کرده، همزمان محدودیت‌هایی نیز بر مخالفان سیاسی اعمال کرده است.

این سند همچنین پیشنهاد می‌دهد که بحران اوکراین باید پایان یابد، بازار‌های اروپا به روی شرکت‌های آمریکایی باز شود و گسترش ناتو متوقف گردد تا اروپا بتواند «تمدن خود را حفظ کند».

رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که اختلافات ایدئولوژیک آشکاری میان واشنگتن و متحدان اروپایی‌اش وجود دارد؛ از جمله حمایت آمریکا از احزاب راست افراطی اروپا و انتقاد از سیاست‌های محدودکننده اروپا علیه شرکت‌های آمریکایی.

در واکنش، کمیسیون اروپا به ریاست اورسولا فون‌درلاین، روز جمعه اتهام‌های مطرح‌شده در این استراتژی امنیت ملی را که آزادی‌ها، حاکمیت و سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه را زیر سؤال می‌برد، «به شدت» رد کرد.

با این حال، پائولا بینیو، سخنگوی کمیسیون گفت که اتحادیه اروپا هنوز نمی‌تواند به‌طور رسمی اظهار نظر کند، زیرا این سند تازه در دست بررسی است.

همزمان، یوهان فادفول، وزیر خارجه آلمان اظهار کرد که کشورش «نیازی به توصیه خارجی ندارد» و بر ادامه همکاری با آمریکا در چارچوب ناتو تأکید کرد، در حالی که «امور داخلی آلمان باید بدون دخالت خارجی» مدیریت شود.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: اروپا و آمریکا ، فروپاشی اروپا
