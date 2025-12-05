باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی اعلام کرد: ساعت ۱۶:۱۱ امروز -جمعه ۱۴ آذرماه- وقوع یک مورد آتش‌سوزی در ساختمان مسکونی واقع در پاسگاه نعمت‌آباد، خیابان غلامرضایی به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد. بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: محل حادثه یک ساختمان پنج‌طبقه ۱۰ واحدی بود که آتش‌سوزی در طبقه سوم و داخل یک واحد مسکونی رخ داده بود. این واحد هنگام رسیدن تیم‌ها کاملاً شعله‌ور بود و دود غلیظ بخش‌هایی از طبقات بالایی را فرا گرفته و تعدادی از ساکنان را در واحد‌های خود محبوس کرده بود.

ملکی افزود: آتش‌نشانان هنگام ورود به محل آتش‌سوزی با وضعیت یک مرد حدود ۷۰ ساله و یک خانم حدود ۳۲ ساله در راهروی طبقه سوم مواجه شدند؛ افرادی که ظاهراً متعلق به واحد‌های دیگر بودند و هنگام تلاش برای خروج، در میان دود و حرارت گرفتار شده بودند. این دو نفر در شرایط نامساعدی قرار داشتند و دچار سوختگی از ناحیه دست و صورت و دو گرفتگی شده بودند که با اقدام سریع عوامل آتش‌نشانی نجات یافته و تحویل اورژانس شدند.

به گفته سخنگوی آتش‌نشانی، گروه‌های عملیاتی دیگر همزمان عملیات خاموش‌سازی، تخلیه دود و جست‌و‌جو برای یافتن محبوس‌شدگان را انجام دادند. در جریان این عملیات، تعدادی از ساکنان از طبقات مختلف به پشت‌بام منتقل و در معرض هوای آزاد قرار گرفتند.

ملکی ادامه داد: پس از مهار کامل آتش و ایمن‌سازی ساختمان، مجموعاً ۱۴ تا ۱۵ نفر از ساکنان، دو کودک خردسال حدود یک‌ساله که در آغوش والدینشان بودند با احتیاط کامل از پشت‌بام به بیرون ساختمان هدایت شدند. حال عمومی این افراد مناسب گزارش شده است.

وی در پایان اظهار کرد: عملیات در ساعت ۱۷:۲۷ پس از تخلیه دود، ایمن‌سازی کامل و تحویل محل به کارشناسان و مالکان پایان یافت.