اجرای طرح زوج و فرد شنبه و یکشنبه از درب منازل

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور اعلام کرد: تردد کامیونها و وسایل نقلیه سنگین نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت، دار، مواد غذایی و وسایل نقلیهای حمل بتن که مجوز رسمی دارن، نیز در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: پلیس راهور تهران بزرگ ضمن رصد تخلفات زوج و فرد نسبت به ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا نیز اقدام میکند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: فعالیت دانشگاهها و ادارات فردا به شکل عادی ادامه پیدا خواهد کرد و تنها مدارس ابتدایی فردا به صورت مجازی خواهند بود.
بنابر اعلام پلیس، تردد خودروهای هیبریدی و برقی در سطح شهر تهران بلامانع است.