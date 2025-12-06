کارشناس داوری درباره قضاوت وحید کاظمی در دربی سرخابی‌ها در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره قضاوت وحید کاظمی در بازی دربی سرخابی‌ها اظهار کرد: به نظرم فقط داور در بازی دربی خوب بود. در دقیقه ۱۶ بازی، درست است توپ به دست مدافع پرسپولیس خورد و خطای هند بود، اما قبل از آن مهاجم استقلال در آفساید بود و به درستی آفساید استقلالی‌ها گرفته شد.

او افزود: در دقیقه ۲۲ بازی، زمانی که مدافع پرسپولیس ضربه کاشته را در محوطه جریمه بزند باید همه مهاجمان استقلال بیرون باشند، اما یکی از بازیکنان به مدافع پرسپولیس چسبیده بود و اینجا باید داور این بازیکن را از محوطه جریمه بیرون می‌کرد.

رودنیل بیان کرد: در دقیقه ۲۸ بازی، صالح حردانی باید اخطار می‌گرفت. خطای سروش رفیعی در دقیقه ۳۹ بازی درست بود. همچنین اخطار به سروش رفیعی در دقیقه ۵۹ درست بود. اخطار به صالح حردانی هم به درستی داده شد و اگر اخطار اول داده می‌شد حردانی باید اخراج می‌شد.

کارشناس داوری تصریح کرد: حرکتی که هواداران منتسب هر ۲ تیم در بازی دربی کردند، اصلا کار پسندیده‌ای نیست. اگر سنگ به سر یکی از بازیکنان می‌خورد و خدای نکرده ضربه مغزی شد چه کسی جوابگوی خانواده اش بود. حتما کمیته انضباطی باید به سنگ پرانی در بازی دربی ورود کند و  با هواداران منتسب به هر تیمی باشند، برخورد کند.

  او خاطر نشان کرد: بازی دربی جالب نبود، اما تیم داوری خوب بود.  کاظمی خیلی خوب سوت زد. محمد عمری در یک صحنه خودش به زمین خورد و خطایی بر روی این بازیکن رخ نداد.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال استقلال تهران ، بازی دربی
خبرهای مرتبط
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال
دربی ۱۰۶ پایتخت؛
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ زور سرخابی‌ها به هم نرسید
رافت:
جوانان استقلال می‌توانند برای پرسپولیس دردسر ساز شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه ایران شدند
درخشان: استقلال بابرنامه‌تر از پرسپولیس بازی کرد
نظرات کارشناسان فوتبال درباره گروه ایران در جام جهانی
صالح حردانی در بازی دربی باید اخراج می‌شد/ کمیته انضباطی به سنگ‌پرانی ورود کند
آخرین اخبار
درخشان: استقلال بابرنامه‌تر از پرسپولیس بازی کرد
صالح حردانی در بازی دربی باید اخراج می‌شد/ کمیته انضباطی به سنگ‌پرانی ورود کند
نظرات کارشناسان فوتبال درباره گروه ایران در جام جهانی
بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه ایران شدند
پیروزی گیتی پسند و مس سونگون مقابل رقبا
سنگ پرانی از سوی مردم فرهیخته بعید است/ اسم این بازی را نمی‌شود دربی گذاشت
ساپینتو: وقتی در خانه حریف نمی‌بریم، نباید بازی را واگذار کنیم
ملوان ۲ - ۱ مس رفسنجان/ شاگردان زارع بعد از ۴ بازی رنگ برد را دیدند + فیلم
کنعانی زادگان: حسرت ۸ ساله استقلال برای برد ۹ ساله شد
سپاهان ۲ - ۰ فجر سپاسی/ طلایی پوشان به صدر رفتند + فیلم
اوسمار: از هواداران پرسپولیس عذرخواهی می‌کنم
فولاد در خانه متوقف شد
رکورد نباختن پرسپولیس در دربی به ۱۹ رسید
صعود مبینا نعمت زاده و زینالی به نیمه نهایی قهرمانی جهان/ ساغر مرادی حذف شد
بسکتبال ایران همچنان ۲۶ جهان و چهارم آسیا
پیروزی ۴ تکواندوکار ایران در روز سوم قهرمانی جهان
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ زور سرخابی‌ها به هم نرسید
حضور رستمیان در فینال جام‌های جهانی
کولینا: کاملا آماده ارتقای شرایط روانی داوران در جام جهانی هستیم
غایبان استقلال مقابل پرسپولیس مشخص شدند