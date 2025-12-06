باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قضاوت وحید کاظمی در بازی دربی سرخابی‌ها اظهار کرد: به نظرم فقط داور در بازی دربی خوب بود. در دقیقه ۱۶ بازی، درست است توپ به دست مدافع پرسپولیس خورد و خطای هند بود، اما قبل از آن مهاجم استقلال در آفساید بود و به درستی آفساید استقلالی‌ها گرفته شد.

او افزود: در دقیقه ۲۲ بازی، زمانی که مدافع پرسپولیس ضربه کاشته را در محوطه جریمه بزند باید همه مهاجمان استقلال بیرون باشند، اما یکی از بازیکنان به مدافع پرسپولیس چسبیده بود و اینجا باید داور این بازیکن را از محوطه جریمه بیرون می‌کرد.

رودنیل بیان کرد: در دقیقه ۲۸ بازی، صالح حردانی باید اخطار می‌گرفت. خطای سروش رفیعی در دقیقه ۳۹ بازی درست بود. همچنین اخطار به سروش رفیعی در دقیقه ۵۹ درست بود. اخطار به صالح حردانی هم به درستی داده شد و اگر اخطار اول داده می‌شد حردانی باید اخراج می‌شد.

کارشناس داوری تصریح کرد: حرکتی که هواداران منتسب هر ۲ تیم در بازی دربی کردند، اصلا کار پسندیده‌ای نیست. اگر سنگ به سر یکی از بازیکنان می‌خورد و خدای نکرده ضربه مغزی شد چه کسی جوابگوی خانواده اش بود. حتما کمیته انضباطی باید به سنگ پرانی در بازی دربی ورود کند و با هواداران منتسب به هر تیمی باشند، برخورد کند.

او خاطر نشان کرد: بازی دربی جالب نبود، اما تیم داوری خوب بود. کاظمی خیلی خوب سوت زد. محمد عمری در یک صحنه خودش به زمین خورد و خطایی بر روی این بازیکن رخ نداد.