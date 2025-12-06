باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمید درخشان پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی بدون گل سرخابیها در دربی ۱۰۶ اظهار کرد: تیم پرسپولیس در نیمه اول خوب بود، اما در نیمه دوم اصلا خوب نبود و یک بهم ریختگی و آشفتگی در این تیم بود. متاسفانه ما یکی، ۲ موقعیت هم در نیمه دوم به استقلال دادیم که اگر از موقعیت هایش استفاده میکرد کار ما را سخت میکرد. در مجموع ما نیمه اول یک مقدار خوب بودیم، اما در نیمه دوم نمیدانم چه اتفاقی افتاد که ما آن آهنگ و شرایط خوب را نداشتیم.
او افزود: سرعت تیمی پرسپولیس در نیمه دوم کمتر شده بود و خط هافبک ما خیلی توانمند بازی نکرد و بازیکنان بیشتر به سمت بازی انفرادی و تک رویی کردن رفتند و همین موضوع باعث شد که متاسفانه نظم تیمی مان بهم بخورد.
درخشان درباره اینکه تیم استقلال را در بازی دربی چطور دیده است، گفت: به نظرم استقلال در هر ۲ نیمه نسبت به پرسپولیس با برنامه و منظمتر بازی کرد و برنامه اش این بود که کار تدافعی انجام بدهد که کارش خوب بود. به هر حال استقلالیها در نیمه دوم بهتر از تیم ما بودند.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه عملکرد اورونوف را در این بازی چطور ارزیابی میکند، گفت: بازیکنان ما خوب بودند و فقط کار تیمی ما یک مقدار بد بود. همچنین نظم تیمی ما بهم ریخت و ضرباهنگ تیمی ما مثل نیمه اول نبود. متاسفانه نتوانستیم مثل نیمه اول بازی کنیم.
او درباره اینکه به نظر میرسد هر ۲ تیم به تساوی راضی بودند، گفت: بله، طبیعتا وقتی شما نبازید، راضی هستید و این یک واقعیت است. امتیازات تقسیم میشود و یک امتیاز شما و یک امتیاز رقیبتان میگیرد و همه راضی به خانههای خود میروند.
درخشان درباره اینکه طلسم نبردنهای استقلال در بازی دربی شکسته نشد، بیان کرد: بله، وقتی بازی شکل و شمایل خوبی نداشته باشد، طلسم شکسته نمیشود.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه تعویضهای بازی دربی را چطور ارزیابی میکند، گفت: تعویضها خوب بودند، اما تعویضها نتوانست ضرباهنگ ما را عوض کند و شکل بهتری به بازی ما بدهد. پرسپولیس در کار تیمی خلل داشت، که نتوانست آن خلل را پر کند.
او درباره اینکه عملکرد پیام نیازمند در بازی دربی را چطور ارزیابی میکند، بیان کرد: نیازمند دروازه بان خوبی برای پرسپولیس بود و چند سیو در دربی داشت که باعث شد پرسپولیس شکست نخورد.
درخشان درباره اینکه تیم پرسپولیس با این وضعیت میتواند در لیگ برتر فوتبال موفق شود، گفت: وضعیت پرسپولیس خوب بود، اما انتظار ما از این تیم بیشتر بود.
او درباره اینکه برگزاری بازی دربی در ورزشگاه اراک تاثیر گذار بود، گفت: مطمئنا کیفیت زمین، تماشاچی و همه این مسائل در برگزاری بازی دربی تاثیر گذار است. البته اگر بازی دربی در ورزشگاه آزادی هم بود، همین شکل و شمایل بود و تفیر چندانی نداشت.
او درباره اینکه عملکرد اوسمار را در این بازی چطور ارزیابی میکند، گفت: وقتی ما مسائل فنی را میگوییم شامل عملکرد اوسمار هم میشود.
درخشان درباره اینکه بهتر نبود تیوی بیفوما از اول بازی دربی حضور داشت، گفت: اگر این بازیکن زودتر به بازی دربی میآمد خیلی میتوانست به تیم پرسپولیس کمک کند.