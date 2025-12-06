سخنگوی صنعت آب کشور در خصوص بحث چاه‌های آب شهرداری گفت: در توافق اخیری که انجام شد آقای شهردار دستور تحویل چا‌ه‌ها را دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص بحث چاه‌های آب شهرداری گفت: در توافق اخیری که انجام شد آقای شهردار دستور تحویل چا‌ه‌ها را دادند و ان‌شاءالله بزودی همه آنها تحویل داده خواهد شد.

او پیش از این هم مطرح کرده بود: بیش از ۵۰ حلقه چاه در اختیار شهرداری قرار دارد که قابلیت اتصال فوری به شبکه آب شرب تهران را دارند و تعداد زیادی از چاه‌های دیگر نیز با انجام بهسازی‌های محدود می‌توانند وارد مدار شوند.

او تأکید کرد: وزارت نیرو آمادگی دارد به سرعت عملیات بهسازی این چاه‌ها را انجام دهد تا آب آنها با کیفیت مناسب وارد سامانه‌های تصفیه و شبکه آب شرب شود؛ اقدامی که طبق قانون باید صورت گیرد.

برچسب ها: چاه آب ، شهرداری ، وزارت نیرو
