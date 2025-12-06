رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس بیان کرد: صندوق‌های سرمایه گذاری بخشی در حال حاضر ارزشی بالغ بر ۷۰ همت دارند که با استقبال سرمایه گذاران رو‌به‌رو شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سیاوش پرویزی‌نژاد رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر دو صندوق سرمایه گذاری بخشی در حال طی مراحل برای انجام پذیره نویسی در صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم هستند که احتمالا طی همین هفته یا هفته آینده به پذیره نویسی خواهند رسید.

او افزود: آخرین صنعتی که به لیست صنایع مجاز صندوق‌های سرمایه گذاری بخشی اضافه شده است صنعت فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای است که به مدیران نهاد‌های مالی ابلاغ شده است. در صورت ارائه درخواست متقاضیان و احراز شرایط، مجوز مربوطه در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

 رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس در نهایت بیان کرد: صندوق‌های سرمایه گذاری بخشی در حال حاضر ارزشی بالغ بر ۷۰ همت دارند که با استقبال سرمایه گذاران رو‌به‌رو شده‌اند.

صندوق

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، صندوق سرمایه گذاری
خبرهای مرتبط
افزایش بیش از هزار واحدی شاخص کل بورس
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
رشد بیش از ۲۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
از افزایش شاخص‌های بازار سهام تا نقش محوری بازار سرمایه در طرح رویش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش نسبی دمای هوا در نوار غربی کشور
اول دی‌ماه؛ پایان اعتبار مالیاتی فاکتور‌های کاغذی
آغاز به کار گشت ویژه برای کنترل مصرف گاز ادارات در استان تهران
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج - تهران
بهره‌برداری از ۴۵۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی
۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای جمع‌آوری گاز‌های مشعل
دانه درشت‌های مالیاتی در تور فرار مالیاتی کشور/ گام بلند عدالت مالیاتی برداشته می‌شود
سازگاری با کم‌آبی؛ جیره‌بندی آب یا مدیریت اُفت فشار؟
آخرین اخبار
سازگاری با کم‌آبی؛ جیره‌بندی آب یا مدیریت اُفت فشار؟
دانه درشت‌های مالیاتی در تور فرار مالیاتی کشور/ گام بلند عدالت مالیاتی برداشته می‌شود
افزایش نسبی دمای هوا در نوار غربی کشور
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج - تهران
آغاز به کار گشت ویژه برای کنترل مصرف گاز ادارات در استان تهران
بهره‌برداری از ۴۵۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی
۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای جمع‌آوری گاز‌های مشعل
اول دی‌ماه؛ پایان اعتبار مالیاتی فاکتور‌های کاغذی
مسافران قطار میانه- تهران با قطار دیگری عازم مقصد شدند
ساخت ۲۹۰۰ کیلومتر راه روستایی در کشور/ اصلاح نقاط حادثه‌خیز به ۹۵۵ نقطه رسید
از افزایش شاخص‌های بازار سهام تا نقش محوری بازار سرمایه در طرح رویش
معرفی مرکز پخش صندلی ماساژ‌های اروپایی در ایران؛ ارتقای استاندارد‌های ریکاوری خانگی
تأثیر نوسانات ارزی بر قیمت سکه و طلا/ انتشار اوراق پیش فروش شمش طلا می‌تواند مؤثر باشد؟
بهره‌برداری از بزرگترین بیمارستان تخصصی قلب در دهه فجر
آخرین وضعیت حل مشکل نشتی آب سد لار اعلام شد+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ آذرماه
هشدار نارنجی برای تشدید آلاینده‌های جدی در کشور
ممنوعیت تردد از آزادراه تهران_ شمال اعمال شد
تنش آبی فقط در شهر تهران نیست
کسری سالانه ۱۳۰ میلیون مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی تهران/ تاکنون سدی از مدار خارج نشده است
کاهش جذابیت‌های سفته بازی از طریق مالیات بر سوداگری