باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سیاوش پرویزی‌نژاد رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر دو صندوق سرمایه گذاری بخشی در حال طی مراحل برای انجام پذیره نویسی در صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم هستند که احتمالا طی همین هفته یا هفته آینده به پذیره نویسی خواهند رسید.

او افزود: آخرین صنعتی که به لیست صنایع مجاز صندوق‌های سرمایه گذاری بخشی اضافه شده است صنعت فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای است که به مدیران نهاد‌های مالی ابلاغ شده است. در صورت ارائه درخواست متقاضیان و احراز شرایط، مجوز مربوطه در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس در نهایت بیان کرد: صندوق‌های سرمایه گذاری بخشی در حال حاضر ارزشی بالغ بر ۷۰ همت دارند که با استقبال سرمایه گذاران رو‌به‌رو شده‌اند.