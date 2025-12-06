معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق هدف گذاری صورت گرفته در دهه فجر حدود ۴۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید به بهره برداری خواهد رسید‌.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در مجموعه شهرهای جدید، سهمی را که این مجموعه در پروژه مسکن حمایتی وزارت راه دارد، حدود ۵۵ هزار واحد است.

وی ادامه داد: از مجموع ۱۴۱ هزار واحد فعال در شهرهای جدید کشور، در سال گذشته با توجه به اولویتی که در آیتم‌های مختلف از جمله بحث پروانه ساختمانی و مشارکت مدنی وجود داشت، پیشرفت عمده‌ای حاصل شد.

ملکی اظهار داشت: در سال گذشته عمده مشکلات مربوط به عدم ارتباط بین نهادها با سیستم بانکی بود. به‌گونه‌ای که در شهریورماه سال گذشته، نزدیک به ۸۹ هزار واحد از مجموع ۱۴۱ هزار واحد صرفاً دارای قرارداد مشارکت مدنی با بانک بودند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: خوشبختانه با نشست‌هایی که با وزیر اقتصاد، رئیس‌ بانک مرکزی و مجموعه بانک‌های عامل برگزار شد، رشد چشمگیری در زمینه قراردادهای مشارکت مدنی در پروژه‌های مسکن حمایتی ایجاد شد.

ملکی به بحث پروانه ساختمانی هم اشاره کرد و گفت: این مورد پیش‌نیاز ورود پرونده‌ها به سیستم بانکی بود، زیرا تا زمانی که پروژه‌ها دارای قرارداد اجرایی با سازندگان نباشند، امکان ارائه پرونده به بانک وجود ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در شهریور سال گذشته، حدود ۸۰ هزار واحد دارای پروانه ساختمانی بودند. خوشبختانه با تلاشی که مجموعه همکاران ما در شهرهای جدید انجام دادند و در تعامل با مجموعه شهرداران و منابع طبیعی، مشکلات مربوط به اسناد اراضی محل اجرای پروژه‌ها تعیین تکلیف شد، این عدد به ۱۳۵ هزار واحد رسید.

وی افزود: در حال حاضر، کمتر از ۵۰۰۰ واحد فاقد پروانه ساختمانی هستند که آن‌ها نیز عمدتاً مربوط به پروژه‌هایی‌اند که میان سازندگان و مجموعه نظام مهندسی هنوز در حال بررسی و رد و بدل مدارک هستند.

ملکی یادآور شد:با تعیین تکلیف این موارد، از نظر پروانه ساختمانی که گام اول ورود به سیستم بانکی است، اکنون بیش از ۹۵ درصد پروژه‌ها دارای پروانه معتبر هستند؛ در حالی‌که در شهریور سال گذشته وضعیت به‌مراتب پایین‌تر بود.

او بیان کرد: در زمینه مشارکت مدنی که گام دوم است، با پیگیری‌هایی که از طریق سیستم بانکی داشتیم، اکنون این عدد به ۱۰۹ هزار واحد رسیده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید تأکید کرد: با ادامه پیگیری‌ها و نشست‌های مشترک کارشناسی میان وزارتخانه و بانک‌ها، انتظار داریم این رقم نیز افزایش یابد و متناسب با آن، شرایط فعال‌سازی و جذب منابع در قالب مشارکت مدنی بهبود پیدا کند.

او گفت: مردم انتظار دارند که، علاوه بر فراهم شدن شرایط مالی و اداری، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها نیز به شکل محسوسی ادامه یابد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اظهار کرد: خوشبختانه از نظر فونداسیون و سایر مراحل اجرایی در شهرهای جدید، با توجه به آورده متقاضیان و هم‌افزایی مالی بین منابع دولتی و مردمی، شرایط مناسبی برای افزایش پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها فراهم شده است.

او یادآور شد: امیدواریم با توجه به شرایط فعلی، همان‌طور که در هفته دولت گذشته که افتتاح داشتیم و نیز در دهه فجر که حدود ۴۰۰۰ واحد را هدف‌گذاری کردیم، بتوانیم این واحدها را به بهره‌برداری برسانیم.

وی افزود:موضوعات مربوط به خدمات زیربنایی از جمله آب، فاضلاب، گاز، برق و خدمات آماده‌سازی تا مرحله اجرای آسفالت نیز در دستور کار افتتاحیه‌ها قرار دارد.

وی بیان کرد: خوشبختانه این شرایط نیز فراهم شده است و امیدوار هستیم علاوه بر پیشبرد پروژه‌های مسکن حمایتی در حوزه ساختمان، امسال بتوانیم در زمینه تکمیل واحدهای آموزشی در شهرهای جدید نیز گام‌های مؤثر برداریم.