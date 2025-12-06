باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - تلاش و تکاپوی سربازان محلی جبهه تولید در ۲۵ کیلومتری مرز؛ پس از فراز و نشیب فراوان در سال ۱۳۹۶ کارخانه سیمان شهرستان درمیان توانست به حیاط تولید خود بازگردد و در سه شیفت کاری با حداکثر ظرفیت در حال تولید باشد.

صبحانی پور مدیر کارخانه سیمان شهرستان درمیان گفت: اکثر پرسنل این کارخانه بومی و ساکن روستا‌های مرزی اطراف کارخانه هستند.

فروزنده مدیر تولید کارخانه سیمان شهرستان درمیان گفت: ظرفیت تولید اسمی این کارخانه روزانه حدود ۳ هزار و ۳۰۰ تن کلینکر است.

افغانستان مقصد ۸۵ درصد سیمان تولید شده این کارخانه است.

خسروانی مدیرعامل کارخانه سیمان شهرستان درمیان گفت: سال ۱۴۰۳ شرکت توانست به تولید یک میلیون و ۱۴۰ هزار تن سیمان دست پیدا کند که از این تناژ ۷۸۰ هزار تن به کشور افغانستان صادر شد.

حالا کارخانه سیمان شهرستان درمیان هم قطب تولید است و هم قطب اشتغال زایی در منطقه.

کارخانه سیمان شهرستان درمیان به دوران خوش خود رسیده و امید مردم منطقه و استان شده است.

این کارخانه علاوه بر اشتغالزایی برای ۲ هزار و ۴۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم، پارسال ۲۴ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است.