وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرد که سوریه را از فهرست حامیان دولتی تروریسم خود حذف کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت امور خارجه کانادا روز جمعه اعلام کرد که سوریه را از فهرست حامیان دولتی تروریسم خود حذف کرده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پس از بررسی‌های گسترده، دولت کانادا سوریه را از فهرست حامیان دولتی تروریسم کانادا تحت قانون مصونیت دولتی و همچنین هیئت تحریر الشام (HTS) را از فهرست نهاد‌های تروریستی تحت قانون جزای کانادا حذف کرده است.»

در این بیانیه آمده است که این اقدامات با تصمیمات اخیر بریتانیا و ایالات متحده همسو است و از تلاش‌های دولت انتقالی سوریه برای پیشبرد ثبات، ساختن آینده‌ای فراگیر و همکاری با شرکای جهانی برای مقابله با تروریسم پیروی می‌کند!

آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا مدعی شد که این کشور از «گام‌های مثبت» برداشته شده توسط دولت سوریه «به سوی یک گذار سیاسی مسالمت‌آمیز به رهبری سوریه» از زمان پایان حکومت اسد در یک سال پیش استقبال می‌کند.

وی افزود: «کانادا در کنار مردم سوریه در تلاش آنها برای آینده‌ای فراگیر، پایدار و مرفه ایستاده است.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: تحولات سوریه ، کانادا
Iran (Islamic Republic of)
بهنام
۱۸:۱۳ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
خخخخخخخ خخخخخخخ خخخخخخخ ??????????????????????????
عجب روزگار مسخره‌ای شده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۱ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
کانادا خودش تروریست پرور است
۰
۰
پاسخ دادن
Turkiye
ناشناس
۱۶:۵۲ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
تروریست برای کشورهای غربی بر اساس منافع شون است
و طبق منافع تروریست .خودش تیپ میشه
و بقدرت هم میرسد ..به همین سادگی
بدبخت غرب زدگان است که اصلا در غرب زندگی نکردند و غرب را بهشت میپندارند ..واقعا که
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
کانادا خودش دولت تروریستیه
سالها کودکان بومی رو برای نسل کشی خاموش کشته
۵
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
ننگ بر منافقان بشریت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۴ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
سوریه از لیست حامیان تروریسم کانادا حذف شد ولی به چه قیمتی
به قیمت از دست دادن امنیت مردمش
سه تکه شدن کشور
حمله های پی در پی اسرائیل به خاکش
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرصاد
۱۰:۰۷ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
تروریست فقط اونیه که ؛ اینا میگن ! نه اونی که واقعا ، تروریسته !!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دبیر تاریخ
۰۹:۴۸ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
جقدر بی انصاف هستید..مگر شما برای دستگیری این ادم کش ها جایزه نگذاشتید..مگر سر نبریدند..چگونه یک شبه تطهیر شدند...نه ببخشید دمگراسی غرب همین است .ترویست بد...تروریست خوب
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
و در کنار کانادا در فهرست نسل کشها اضافه شد.رقابت تنگاتنگ است.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
تروریست رو چی معنی کرده اخه عجوزه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟این دولت سوریه خودش تروریست بوده دستش به خون هزاران نفر آلوده است
۱
۱
پاسخ دادن
