وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرد که سوریه را از فهرست حامیان دولتی تروریسم خود حذف کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت امور خارجه کانادا روز جمعه اعلام کرد که سوریه را از فهرست حامیان دولتی تروریسم خود حذف کرده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پس از بررسی‌های گسترده، دولت کانادا سوریه را از فهرست حامیان دولتی تروریسم کانادا تحت قانون مصونیت دولتی و همچنین هیئت تحریر الشام (HTS) را از فهرست نهاد‌های تروریستی تحت قانون جزای کانادا حذف کرده است.»

در این بیانیه آمده است که این اقدامات با تصمیمات اخیر بریتانیا و ایالات متحده همسو است و از تلاش‌های دولت انتقالی سوریه برای پیشبرد ثبات، ساختن آینده‌ای فراگیر و همکاری با شرکای جهانی برای مقابله با تروریسم پیروی می‌کند!

آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا مدعی شد که این کشور از «گام‌های مثبت» برداشته شده توسط دولت سوریه «به سوی یک گذار سیاسی مسالمت‌آمیز به رهبری سوریه» از زمان پایان حکومت اسد در یک سال پیش استقبال می‌کند.

وی افزود: «کانادا در کنار مردم سوریه در تلاش آنها برای آینده‌ای فراگیر، پایدار و مرفه ایستاده است.»

منبع: آناتولی