اولیای دم در یک پرونده قصاص در گمیشان با گذشت بزرگوارانه خود ، به یک محکوم در آستانه اجرای حکم ، زندگی دوباره بخشیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: محکوم به قصاص جوانی است که ۶ سال پیش در نزاع دسته جمعی که در یک عروسی رخ داد، مرگ یک نفر را رقم زد.

حیدر آسیابی افزود: پس از تشکیل پرونده و رسیدگی قضایی، حکم قصاص به درخواست اولیای دم، صادر و با طی تشریفات قانونی در مرحله اجرا قرار گرفت.

 آسیابی ادامه داد: با پیگیری و پادرمیانی دادستان گمیشان، و اعضای شورای حل اختلاف، در نشست‌های مختلفی که با اولیای دم و بزرگان و ریش سفیدان برگزار شد، اولیای دم بزرگوارانه از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و رضایت دادند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: از ابتدای امسال این دهمین محکوم به قصاص است که با پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف بخشیده می‌شود.

منبع: دادگستری گلستان

