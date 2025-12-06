شهروندخبرنگار ما فیلمی از طرح ویزیت آموزشی در مدارس متوسطه دوم شهرستان بابل استان مازندران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - والدین نقش مهمی در شکل دادن به آینده فرزندان خود، حمایت از یادگیری و رشد آنها و توسعه تجربیات آموزشی آنها دارند. مشارکت والدین در امر آموزش فرزندان، تفاوت بزرگی در پیشرفت تحصیلی، رشد اجتماعی و رفاه کلی آنها ایجاد می‌کند و می‌تواند در عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیرگذار باشند؛ بنابراین به منظور تقویت ارتباط بین والدین و معلمان طرح ویزیت آموزشی در مدارس متوسطه دوم شهرستان بابل استان مازندران برگزار شد. این طرح در هنرستان فنی و حرفه‌ای ماهر این شهرستان با هدف تقویت ارتباط اولیا با مدرسه و بررسی آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموزان برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگروذی - مازندران

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: معلمان ، مدارس ، دانش آموزان
خبرهای مرتبط
معلمان حق التدریس آزاد همچنان در انتظار تبدیل وضعیت
بلاتکلیفی معلمان حق التدریسی از بلاتکلیفی در استخدام
گلایه معلمان حق التدریسی از کمبود حقوق و دستمزد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماجرای افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان پیگیری شد
خریداران خودروی کوئیک همچنان در صف انتظار تحویل
آلودگی کارخانه سیمان معضل اهالی بندر ماهشهر شد
آخرین اخبار
آلودگی کارخانه سیمان معضل اهالی بندر ماهشهر شد
ماجرای افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان پیگیری شد
خریداران خودروی کوئیک همچنان در صف انتظار تحویل
نمایی از غروب یک روز پاییزی در روستای تکه + فیلم
مشکلات سیستم گرمایشی برخی مدارس انابد از زبان شهروندخبرنگار
آلودگی نیروگاه در اتوبان قزوین به کرج معضل رانندگان شد
تاخیر در تحویل خودروی شاهین چالش خریداران شد
ترافیک اتوبان قزوین کرج رانندگان را به دردسر انداخت + فیلم
رنجش اهالی شهر قدس از وضعیت نامناسب سیستم حمل و نقل شهری شهرقدس