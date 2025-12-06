شهروندخبرنگار ما فیلمی از طرح ویزیت آموزشی در مدارس متوسطه دوم شهرستان بابل استان مازندران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - والدین نقش مهمی در شکل دادن به آینده فرزندان خود، حمایت از یادگیری و رشد آنها و توسعه تجربیات آموزشی آنها دارند. مشارکت والدین در امر آموزش فرزندان، تفاوت بزرگی در پیشرفت تحصیلی، رشد اجتماعی و رفاه کلی آنها ایجاد می‌کند و می‌تواند در عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیرگذار باشند؛ بنابراین به منظور تقویت ارتباط بین والدین و معلمان طرح ویزیت آموزشی در مدارس متوسطه دوم شهرستان بابل استان مازندران برگزار شد. این طرح در هنرستان فنی و حرفه‌ای ماهر این شهرستان با هدف تقویت ارتباط اولیا با مدرسه و بررسی آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموزان برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگروذی - مازندران

