فرستاده ویژه آمریکا گفت که تماس‌ها بین کشورش و مقامات عالی رتبه اوکراینی در مورد درگیری در اوکراین فردا از سر گرفته خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا گفت که تماس‌ها بین ایالات متحده و مقامات عالی رتبه اوکراینی به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای درگیری در اوکراین فردا از سر گرفته خواهد شد.

ویتکاف در بیانیه‌ای در ایکس اظهار داشت: «امروز، این گروه ششمین جلسه خود را در دو هفته گذشته برگزار کرد. رستم عمروف، دبیر [شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین] مجدداً تأکید کرد که اولویت اوکراین، تأمین توافقی است که از استقلال و حاکمیت آن محافظت کند و امنیت اوکراینی‌ها را تضمین کند.»

وی توضیح داد که هیئت‌های ایالات متحده و اوکراین در مورد نتایج دیدار او با رئیس جمهور روسیه در مسکو گفت‌و‌گو کردند و توافق کردند که پیشرفت واقعی در پایان دادن به درگیری به آمادگی مسکو برای «تعهد جدی به صلح بلندمدت» بستگی دارد. دو طرف همچنین درباره بازسازی اوکراین پس از جنگ و «پروژه‌های بلندمدت احیا» گفت‌و‌گو کردند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۸ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
خاک تو سر اوکراین که عاقبت کشورشو سپرد به امریکا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
روسیه مواظب خودش باشه !!!
این امریکا در بحث مذاکره بد سابقه است،!!!
مذاکره فریب هست برای یک عملیات جدید !!!
از این تاکتیک در برابر ایران استفاده شد !!!
با این تفاوت که مذاکره را با طعمه انجام نمی دهند !!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
مذاکره نمی کنید رسانه ها را مشغول می کنید
۰
۰
پاسخ دادن
