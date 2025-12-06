باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس استاندار گیلان، امروز در جلسه تنظیم بازار گفت : نظارت بر بازار و قیمت های کالاهای اساسی در استان ادامه دارد.

استاندار گیلان با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین با مدیریت انجام می شود، گفت : افزایش قیمت برای افرادی که پر مصرف بوده و دارای چندین ماشین هستند با برنامه ریزی انجام می شود، این افزایش برای دهک های پایین انجام نمی شود.



حق شناس به مطالبات نانوایان در گیلان اشاره اذعان داشت : نانوایان پر تلاش استان در بحران ها همواره پای کار بودند لذا مسائل و مشکلات این قشر شناسایی و پیش بینی وحل شود.

وی به تولید مرغ در این استان پرداخت ادامه داد :طبق آمار دریافتی در ماه آذر شاهد کاهش جوجه ریزی در استان بودیم این کمبود سعی شود در ماههای آینده برطرف شود.

استاندار گیلان خاطر نشان کرد: مصرف مرغ در ماه رمضان و در شب یلدا و همچنین عید نوروز افزایش می یابد، از امروز پیش بینی کمبود مرغ در ایام پرمصرف در استان برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه سردخانه های استان ظرفیت ۲۵۰ هزار تن را دارند ، گفت : شب یلدا سنت ما ایرانیها است، هندوانه و انار از جمله مصارف این شب آئینی است لذا تدابیر کمبود این دو محصول در استان تامین شود.‌

نماینده عالی دولت در گیلان به تورم ماهانه استان نسبت به کل کشور اشاره و خاطر نشان ساخت : تورم ماهانه نقطه به نقطه در استان روبه کاهش است.

وی به وضعیت برنج، کیوی و چای در استان اشاره و خاطر نشان ساخت: وضعیت قیمتی این محصولات نسبت به گذشته بهبود یافته و انگیزه فعالیت برای کشاورزان فراهم شده است با افزایش قیمت از محصولات زمین کشاورزی حفظ و از ویلا سازی جلوگیری شد.‌

در پایان این نشست هر یک از اعضا مشکلات نانوایی، حمل و نقل کالا، بنزین ، تولید مرغ و .... را بیان کردند.