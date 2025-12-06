براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز در شهرهای دشت آزادگان ۱۵۴، شادگان ۱۵۹، کارون ۱۵۴ و ماهشهر ۱۶۴ میکرو گرم بر متر مکعب ثبت شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی است.
شاخص آلودگی هوا در شهرهای آبادان ۱۳۷، آغاجری ۱۰۵، اهواز ۱۲۳، ایذه ۱۰۵، بهبهان ۱۳۵، خرمشهر ۱۲۶، شوشتر ۱۲۷ و ملاثانی ۱۳۰ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.
درمقابل، این شاخص در امیدیه، اندیکا، اندیمشک، باغملک، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی، هفتکل و هندیجان قابل قبول ارزیابی شده است.
در همین ساعت، دزفول و مسجدسلیمان هوای پاک را تجربه کردهاند.
براساس تقسیمبندی شاخص کیفیت هوا (AQI):
- ۰ تا ۵۰: پاک
- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول
- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروههای حساس
- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروهها
- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم
- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک
منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور