براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز در شهر‌های دشت آزادگان ۱۵۴، شادگان ۱۵۹، کارون ۱۵۴ و ماهشهر ۱۶۴ میکرو گرم بر متر مکعب ثبت شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی است.

شاخص آلودگی هوا در شهر‌های آبادان ۱۳۷، آغاجری ۱۰۵، اهواز ۱۲۳، ایذه ۱۰۵، بهبهان ۱۳۵، خرمشهر ۱۲۶، شوشتر ۱۲۷ و ملاثانی ۱۳۰ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

 درمقابل، این شاخص در امیدیه، اندیکا، اندیمشک، باغملک، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی، هفتکل و هندیجان قابل قبول ارزیابی شده است.

   در همین ساعت، دزفول و مسجدسلیمان  هوای پاک را تجربه کرده‌اند.

براساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI):

- ۰ تا ۵۰: پاک  

- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول  

- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس  

- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها  

- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم  

- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک  

منبع: سامانه پایش کیفی هوای  کشور 

برچسب ها: آلودگی هوای خوزستان ، الودگی هوا
خبرهای مرتبط
اهواز و بهبهان در وضعیت قرمز آلودگی هوا
آلودگی هوای ۶ شهر خوزستان
آلودگی هوا در ۱۵ شهر خوزستان
وضعیت خطرناک آلودگی هوا در هویزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلودگی هوا در ۱۳ شهر خوزستان
آخرین اخبار
آلودگی هوا در ۱۳ شهر خوزستان