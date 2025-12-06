باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۵، طی مصوبه‌ای مهم، با انتقال سالانه ۵۰ دستگاه خودروی بنزینی، برقی و هیبریدی متعلق به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به وزارت امور خارجه موافقت کرد.

به گزارش دبیرخانه هیئت دولت، این تصمیم که بر اساس پیشنهاد شماره ۷۳۲/۲۵۹۰۲۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۹ وزارت امور خارجه اتخاذ شده، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و همچنین مواد قانونی مرتبط با ساماندهی صنعت خودرو صورت گرفته است.

بر اساس این مصوبه، ۵۰ دستگاه از خودروهای خارجی با عمر حداکثر پنج سال که در اختیار نمایندگی‌های کشور در خارج هستند، می‌تواند به نام وزارت امور خارجه منتقل شود. هدف اصلی این اقدام، تأمین ناوگان تشریفات این وزارتخانه اعلام شده است.

نکته قابل توجه در این مصوبه، مستثنی شدن این خودروها از شمول تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۹۶۶ ت ۴۹۸۵۱هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ (که مربوط به واردات خودروهای دولتی است) و اصلاحات بعدی آن می‌باشد. این استثنا با رعایت کامل استانداردها صورت گرفته است.