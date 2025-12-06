اعضای جوان مرگ مغزی ۳۲ ساله در شهرکرد به بیماران نیازمند عضئ جان دوباره ای بخشید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر پانته آ رمضان‌نژاد مسئول تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: مرحوم مسلم محمدی ۳۲ ساله اهل شهرستان لردگان بر اثر تصادف و خونریزی مغزی، در بیمارستان بستری بود.



وی افزود: پس از تایید مرگ مغزی وی از سوی پزشکان و اخذ رضایت از خانواده فهیم و نوع دوستش، عمل جداسازی اعضای این عزیز فداکار جهت اهدا به بیماران نیازمند صبح امروز شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد انجام شد.



وی در پایان افزود؛ از همه خانواده‌های ایثارگر اهدا کننده عضو بیماران مرگ مغزی تقدیر و برای این عزیزان از درگاه خداوند صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت نمود.



وی یادآور شد: اهدای عضو دارای مراحل متعددی است و تیم اهدای عضو متشکل از رییس واحد فراهم‌آوری، هماهنگ‌کنندگان اهدای عضو، تیم‌های تاییدکننده مرگ مغزی شامل متخصصین بیهوشی، جراح مغز و اعصاب، متخصص مغز و اعصاب، نفرولوژی، پزشکی قانونی، تیم جراحی و فلوشیپ جراحی پیوند و پرستاران نگهدارنده و همچنین افراد دیگری از جمله روابط عمومی، مددکاری، امور اداری و مالی اس



گفتنی است: به منظور ترویج فرهنگ خداپسندانه اهدای عضو، علاقمندان می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی به آدرس www.skums.ac.ir نسبت به تکمیل "فرم عضویت در خانواده بزرگ اهداکنندگان عضو" اقدام و یا با پیامک کردن کد ملی خود و کلمه اهدا به سرشماره ۳۴۳۲ کارت اهدای عضو را در کمتر از ۳۰ ثانیه دریافت نمایند.



البته داشتن کارت اهدای عضو، تنها به معنای رضایت بیمار برای اهدا می‌باشد و رضایت اولیای دم برای اهدای عضو الزامی است.