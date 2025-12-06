رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طراحی نظام پیش هشدار در صنعت بیمه کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بهروز بستگانی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: نظارت در صنعت بیمه به جهت پیچیدگیهای بسیار بیشتری که نسبت به نظام بانکی دارد از حساسیت بالاتری نیز برخوردار است.
او همچنین اظهار کرد: این سیاست در دوره جدید بیمه مرکزی هم با جدیت هرچه تمامتر دنبال شده به نحوی که نظارت در این صنعت را به گونهای اصلاح کرد که هم بتوان احتمال بروز بحرانها و مسائل این چنینی را کاهش داد و هم یک نظامی را طراحی که به سمت پیش هشدار حرکت کرد یعنی یک نوع آلارم یا هشدار را زودتر از آن چیزی که بخواهد اتفاق بیفتد بتوان مطلع شد.
رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: این موضوع در بیمه مرکزی به صورت جدی در حال دنبال شدن است.
او افزود: برای این موضوع هم سیستم نظارت پیش هشدار طراحی شده و بر اساس این سیستم شاخصهای مرتبط با فعالیت هر یک از موسسات بیمه تعیین و مورد سنجش قرار میگیرد این شاخصها و نسبتها خود تا حد زیادی وضعیت مالی شرکتهای بیمه را نشان خواهد داد.
او ادامه داد: در صنعت بیمه مشابه نظام بانکی یک سیستم و نظام توانگری تحت عنوان توانگری مالی وجود دارد که این نسبت هم رصد میشود.
رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: با رصد سیستم توانگری مالی میتوان اطمینان داشت که شرکتهای بیمه در ایفای تعهدات خود در بلند مدت دچار مشکل نخواهند شد.
او افزود: اگر ضریب نفوذ بیمه در کشور از این نظر نگاه شود و بتوان به نحوی برنامهریزی کرد که نفوذ بیمه در جامعه افزایش پیدا کند یکی از موضوعات مهم ایجاد اطمینان بخشی کافی در جامعه است که نهاد ناظر و تنظیم گر اشراف کامل بر فعالیت موسسات بیمه دارد.
بستگانی گفت: امید میرود با این اقدامات بتوان اشراف اطلاعاتی و عملکردی بیمه مرکزی را به اندازهای رساند که مردم به این اطمینان برسند که شرکتهای بیمه میتوانند به موقع تعهدات خود را انجام دهند و مشکلی در این موضوع وجود نداشته باشد.
او در ادامه یادآور شد: بطورکلی صنعت بیمه نقش مهمی در ترویج سرمایهگذاری، افزایش تولید ملی، مدیریت بهتر ریسکهای مالی، تامین امنیت مالی افراد و خانوادهها، کاهش بارهای اجتماعی مرتبط با حوادث، خسارتها و ایجاد اشتغال دارد.