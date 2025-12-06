رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طراحی نظام پیش هشدار در صنعت بیمه کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بهروز بستگانی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: نظارت در صنعت بیمه به جهت پیچیدگی‌های بسیار بیشتری که نسبت به نظام بانکی دارد از حساسیت بالاتری نیز برخوردار است.

او همچنین اظهار کرد: این سیاست در دوره جدید بیمه مرکزی هم با جدیت هرچه تمام‌تر دنبال شده به نحوی که نظارت در این صنعت را به گونه‌ای اصلاح کرد که هم بتوان احتمال بروز بحران‌ها و مسائل این چنینی را کاهش داد و هم یک نظامی را طراحی که به سمت پیش هشدار حرکت کرد یعنی یک نوع آلارم یا هشدار را زودتر از آن چیزی که بخواهد اتفاق بیفتد بتوان مطلع شد.

رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: این موضوع در بیمه مرکزی به صورت جدی در حال دنبال شدن است.

او افزود: برای این موضوع هم سیستم نظارت پیش هشدار طراحی شده و بر اساس این سیستم شاخص‌های مرتبط با فعالیت هر یک از موسسات بیمه تعیین و مورد سنجش قرار می‌گیرد این شاخص‌ها و نسبت‌ها خود تا حد زیادی وضعیت مالی شرکت‌های بیمه را نشان خواهد داد.

او ادامه داد: در صنعت بیمه مشابه نظام بانکی یک سیستم و نظام توانگری تحت عنوان توانگری مالی وجود دارد که این نسبت هم رصد می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: با رصد سیستم توانگری مالی می‌توان اطمینان داشت که شرکت‌های بیمه در ایفای تعهدات خود در بلند مدت دچار مشکل نخواهند شد.

او افزود: اگر ضریب نفوذ بیمه در کشور از این نظر نگاه شود و بتوان به نحوی برنامه‌ریزی کرد که نفوذ بیمه در جامعه افزایش پیدا کند یکی از موضوعات مهم ایجاد اطمینان بخشی کافی در جامعه است که نهاد ناظر و تنظیم گر اشراف کامل بر فعالیت موسسات بیمه دارد.

بستگانی گفت: امید می‌رود با این اقدامات بتوان اشراف اطلاعاتی و عملکردی بیمه مرکزی را به اندازه‌ای رساند که مردم به این اطمینان برسند که شرکت‌های بیمه می‌توانند به موقع تعهدات خود را انجام دهند و مشکلی در این موضوع وجود نداشته باشد.

او در ادامه یادآور شد: بطورکلی صنعت بیمه نقش مهمی در ترویج سرمایه‌گذاری، افزایش تولید ملی، مدیریت بهتر ریسک‌های مالی، تامین امنیت مالی افراد و خانواده‌ها، کاهش بار‌های اجتماعی مرتبط با حوادث، خسارت‌ها و ایجاد اشتغال دارد.

برچسب ها: صنعت بیمه ، ضریب نفوذ بیمه
خبرهای مرتبط
اولویت اول در صنعت بیمه افزایش ضریب نفود بیمه است
صنعت بیمه کشور به اندازه سایز اقتصاد بزرگ نشده/ تامین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی در کشور ما با مشکلاتی مواجه است
حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در هفت ماه امسال به ۳۹۴ همت رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بانک مرکزی در مورد بانک آینده درست، اما دیر عمل کرد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴
رونمایی از خط جدید خودروهای هیبریدی تا پایان سال+ فیلم
شروط جدید برای تأسیس ایرلاین‌ها اعلام شد
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کرد
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید
جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی راهکاری برای دستیابی به امنیت غذایی
بورس در مدار صعودی؛ جلوگیری از تکرار اتفاقات سال ۹۹
بورس کالا در مسیر مدرن سازی زیرساخت‌های معاملاتی/ هدف گذاری برای ارتقای کیفیت خدمات و سهولت معاملات
پایان مالیات‌ستانی سلیقه‌ای با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی
آخرین اخبار
بستر تأمین برق مازاد بر الگوی مشترکان در بازار رقابتی فراهم می‌شود
پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه در شمال، غرب و جنوب‌غرب کشور
هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره پیامک‌های جعلی ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
احیای ترانزیت ایران همزمان با نوسازی ناوگان و تکمیل راه‌آهن چابهار و رشت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴
لیست سیاه شرکت‌های مشکوک روی میز مرکز اطلاعات مالی
۱۰۰۰ مدیر تازه نفس وارد بدنه دولت می‌شود
آب سه اداره پرمصرف دیگر تهران قطع می‌شود
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کرد
ساخت ایران برای صنایع ایران: بررسی محصولات کمپرسور حسنی
پایان مالیات‌ستانی سلیقه‌ای با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید
رونمایی از خط جدید خودروهای هیبریدی تا پایان سال+ فیلم
بورس کالا در مسیر مدرن سازی زیرساخت‌های معاملاتی/ هدف گذاری برای ارتقای کیفیت خدمات و سهولت معاملات
شروط جدید برای تأسیس ایرلاین‌ها اعلام شد
بورس در مدار صعودی؛ جلوگیری از تکرار اتفاقات سال ۹۹
جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی راهکاری برای دستیابی به امنیت غذایی
بانک مرکزی در مورد بانک آینده درست، اما دیر عمل کرد
کدام صرافی معتبر است؟
خرید انواع فرش ایرانی جدید با بهترین قیمت
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۱۶ آذر
بانک مشاغل برتر شیراز VIP؛ فرصت دیده شدن کسب و کار‌ها
توسعه اینچه برون، استان گلستان را به دروازه ورودی شرق دریای خزر تبدیل می‌کند
حمل بارهای بین المللی به ۵ میلیون تن رسید/ افزایش ظرفیت ترانزیت کشور به ۱۵ میلیون تن
۹۵ درصد بازار سرمایه تحت حسابرسی جامع حسابداران
اضافه پرداختی دستگاه‌ها براساس عملکرد کارکنان می‌شود + فیلم
چالش‌های پیش روی بازار ایمپلنت دندان در تهران و کرج؛ لزوم تقویت مراکز تخصصی شبانه‌روزی
تامین ارز واردات از ۴۰ میلیارد دلار گذشت
راهنمای خرید و چاپ بگ کاغذی آماده در تعداد کم
توقف کامیون‌ها در مرز سومار به حداقل می‌رسد