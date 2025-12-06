باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - کامران پولادی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره درس‌های اطفای حریق در جنگل الیت گفت: مهم‌ترین درس و نقطه قوتی که در مهار و کنترل آتش‌سوزی جنگل‌های الیت به ما داد، انسجام و وحدتی بود که در جریان مهار آن به‌وجود آمد که یک وفاق بسیار خوبی بین همه نیروهای دولتی و مردمی بود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: درس‌های دیگری که از نقاط ضعف آن می‌توان گرفت اینکه لازم است درخصوص زیرساخت‌ها، سخت‌افزارها و به‌ویژه ادوات و تجهیزات را تقویت کنیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه آنچه من شخصاً از دل این حادثه آموختم، درس اتحاد، همدلی و وفاق بود، بیان کرد: در گزارشی که تقدیم ریاست مجلس شورای اسلامی شد، بر این نکته تأکید کردیم که اعتبارات سازمان مدیریت بحران کشور باید افزایش یابد تا بتوانیم نیازهای اساسی همچون خرید بالگرد و امکانات جاده‌ها به‌خصوص در مناطق، نامناسب است و باید حتما به آن رسیدگی شود و ادوات دیجیتالی و آنتن‌دهی مناطق باید در دستورکار قرار بگیرد و نقاط ضعف را برطرف کنیم.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس درباره دلیل آتش‌سوزی در جنگل الیت گفت: این موضوع در حال بررسی است، اما نباید از نقش عوامل انسانی غافل شد؛ مسلما عوامل انسانی یکی از دلایل است و پس از آن گرمای بیش از حد پاییز امسال بود که کم‌بارش‌ترین در سطح کشور به‌ویژه در آن منطقه بود که در حادثه بی‌تأثیر نبوده است. منطقه‌ای که درگیر آتش‌سوزی شد، ناحیه‌ای کوهستانی و صعب‌العبور است که در سال‌های گذشته در آنجا ۴ متر برف بود.

پولادی درباره نقش کمک‌های بین‌المللی در خاموش‌سازی آتش جنگل‌های الیت بیان کرد: باید از هیئت محترم دولت، استاندار محترم و تمامی نیروهای داخلی کشور تشکر کنم. حدود ۴۰۲ سورتی پرواز انجام شد که بیش از ۹۵ درصد آن توسط خلبانان کشورمان و با بهره‌گیری از بالگردها و هواپیمای ایلیوشین صورت گرفت.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اضافه کرد: ارتباطات بین‌المللی توسط وزارت امور خارجه برقرار شد و برخی کشورهای دوست ازجمله ترکیه، اعلام آمادگی کردند. در نهایت نیز یک هواپیمای ایلیوشین آمد و کمک کرد، اما باید از زحمات بی‌دریغ خلبانان عزیزمان که بالای ۹۵ درصد در مهار آتش نقش داشتند، تشکر کرد.

این نماینده مجلس درباره کمبود محیط‌‌بان اظهار کرد: آنچه معلوم است چه سازمان منابع طبیعی و چه سازمان حفاظت محیط زیست هم از نظر نیروی انسانی و ادوات دارای نقص هستند و در این موضوع جای شکی نیست، اما باید توجه داشت که منطقه الیت، ناحیه‌ای صعب‌العبور و سنگی است و به محض اینکه این اتفاق افتاد همه حضور میدانی داشتند و نقش بالگردها و هواپیمای ایلیوشین کشورمان بسیار عالی و موثر بود.