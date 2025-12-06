باشگاه خبرنگاران جوان- شاهرخ رامین، نماینده مردم شهرستان‌های دماوند، فیروزکوه و بخش رودهن در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت بیمه‌ کردن رانندگان تاکسی اینترنتی به‌عنوان یکی از شاخص‌های عدالت اجتماعی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پوشش بیمه‌ای نشان می‌دهد چند درصد از مردم زیر چتر حمایتی کشور قرار دارند، اظهار کرد: اینکه افراد چقدر می‌توانند با امید به آینده کار و زندگی کنند، معیاری برای سنجش عدالت اجتماعی و کارآمدی ساختار اداری است.

رامین ادامه داد: همه اقشار جامعه، از رانندگان تا کارگران ساختمانی، روزی به سن بالا می‌رسند و نیاز به خدمات درمانی و حمایت مالی پیدا می‌کنند. اگر امروز به فکر بیمه آنان نباشیم، در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

نماینده مجلس دوازدهم با تأکید بر حق برخورداری همه شهروندان از حمایت‌های اجتماعی به‌واسطه تعلق به این سرزمین، اظهار کرد: برای بیمه رانندگان اینترنتی، صندوق‌ها مؤظفند با مدیریت صحیح، منابعی فراهم کنند تا در آینده بتوانند حقوق ماهیانه و حمایت درمانی ارائه دهند.

وی افزود: در صورتی که شرکت های تاکسی اینترنتی پرداخت سهم حق بیمه را قبول نکنند، اجرای این طرح ممکن است به افزایش جزئی هزینه کرایه برای مسافران منجر شود، اما در نهایت، این مشارکت جمعی - شامل مسافر، رانندگان و پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات - آینده شغلی و اجتماعی بهتری را رقم خواهد زد.

رامین با بیان اینکه اطمینان خاطر اقشار مختلف از آینده، آرامش عمومی را به همراه می‌آورد، گفت: با اجرای چنین طرح‌هایی، می‌توانیم دین خود را نسبت به آحاد مردم ادا کرده و جامعه‌ای منسجم‌تر و عادلانه‌تر بسازیم.