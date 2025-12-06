باشگاه خبرنگاران جوان- مجتبی قهرمانی روز شنبه با اشاره به تشکیل پرونده قضایی جهت رسیدگی به اهمال مدیران دولتی منجر به هدر رفت سوخت و تضییع اموال عمومی اظهار کرد: دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان وجود ضرر و خسارت به بیت المال در دوره مدیریتی، مدیرعامل وقت یکی از شرکت‌های دولتی مرتبط با سوخت در استان هرمزگان را محرز دانسته است.

وی بیان کرد: تحقیقات به عمل آمده، بررسی دقیق و ریشه‌ای موضوع و گزارش کارشناسان، هدر رفت و کسری فرآورده‌های نفتی و تضییع بیت المال در اثر اهمال را تایید می‌کند.

رییس‌کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: امتناع از انجام وظایف طی ۲ سال دوره مدیریت این شخص که مسئولیت یکی از بخش‌های مهم در حوزه سوخت را به عهده داشته، منجر به هدر رفت بیش از ۳ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی و از بین رفتن سرمایه کشور شده است.

قهرمانی همچنین با تاکید بر اینکه هر کسی مسئولیتی در خصوص بیت المال دارد باید پاسخگوی هدر رفت سرمایه‌های کشور باشد، خاطرنشان کرد: به موجب حکم قطعی صادره، این مدیر دولتی به پرداخت نزدیک به هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال غرامت، انفصال از خدمات دولتی و منع خروج از کشور محکوم شده است.

منبع:روابط عمومی دادگستری هرمزگان