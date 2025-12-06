رئیس هیأت هاکی خراسان جنوبی مهم‌ترین موانع پیشرفت هاکی استان را نبود زمین و سالن استاندارد، کمبود مربی و داور تخصصی اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - کمالی رئیس هیأت هاکی خراسان جنوبی گفت: با وجود تلاش‌های تیم‌ها در مسابقات ملی و منطقه‌ای، کمبود زیرساخت‌ها و محدودیت تجهیزات، توسعه هاکی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

وی افزود: هیأت برنامه‌های جامعی برای پیشرفت این رشته دنبال می‌کند، از جمله استعدادیابی در مدارس، دانشگاه‌ها و باشگاه‌ها و همچنین آموزش و توسعه مربیان و داوران به منظور ارتقای کیفیت مسابقات و تربیت نسل آینده بازیکنان استان.

کمالی ادامه داد: نبود سالن اختصاصی و زمین استاندارد، کمبود مربی و داور، محدودیت بودجه و تجهیزات اولیه و همچنین فاصله زیاد با مراکز مسابقات و هزینه‌های رفت‌وآمد، مهم‌ترین موانع ما هستند.

رئیس هیأت هاکی با بیان درخواست‌های خود گفت: برای حل این مشکلات، نیازمند تخصیص سالن اختصاصی، تجهیز کف‌پوش استاندارد، ایجاد پایگاه استعدادیابی و توسعه رده‌های پایه هستیم. همچنین تأمین تجهیزات تخصصی مانند چوب هاکی، لباس کامل دروازه‌بانی و امکانات تیم‌های اعزامی به مسابقات، برای پیشرفت ورزش استان ضروری است.

وی در پایان تأکید کرد: حمایت مسئولان و رسانه‌ها، می‌توان زمینه حضور موفق‌تر تیم‌های استان در مسابقات ملی و منطقه‌ای را فراهم کرد و استعداد‌های هاکی خراسان جنوبی را به نمایش گذاشت.

برچسب ها: وزارت ورزش ورزش و جوانان ، هیئت هاکی
خبرهای مرتبط
اعزام تیم هاکی دختران قاین به مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر کشور
رئیس و اعضای هیئت رئیسه هاکی خراسان جنوبی انتخاب شدند
ممنوعیت فعالیت‌های ورزشی در قاینات و زیرکوه
سهم بیشتر بانوان در تعداد ورزشکاران فعال در رشته هاکی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف مواد مخدر از ۳ خانه در نهبندان
خدمت جهادگران سفیدپوش در روستای مرزی
آخرین اخبار
خدمت جهادگران سفیدپوش در روستای مرزی
کشف مواد مخدر از ۳ خانه در نهبندان
از فعالیت ۱۱ دانشکده تا تحصیل بیش از ۱۲ هزار دانشجو در دانشگاه بیرجند