کمالی رئیس هیأت هاکی خراسان جنوبی گفت: با وجود تلاش‌های تیم‌ها در مسابقات ملی و منطقه‌ای، کمبود زیرساخت‌ها و محدودیت تجهیزات، توسعه هاکی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

وی افزود: هیأت برنامه‌های جامعی برای پیشرفت این رشته دنبال می‌کند، از جمله استعدادیابی در مدارس، دانشگاه‌ها و باشگاه‌ها و همچنین آموزش و توسعه مربیان و داوران به منظور ارتقای کیفیت مسابقات و تربیت نسل آینده بازیکنان استان.

کمالی ادامه داد: نبود سالن اختصاصی و زمین استاندارد، کمبود مربی و داور، محدودیت بودجه و تجهیزات اولیه و همچنین فاصله زیاد با مراکز مسابقات و هزینه‌های رفت‌وآمد، مهم‌ترین موانع ما هستند.

رئیس هیأت هاکی با بیان درخواست‌های خود گفت: برای حل این مشکلات، نیازمند تخصیص سالن اختصاصی، تجهیز کف‌پوش استاندارد، ایجاد پایگاه استعدادیابی و توسعه رده‌های پایه هستیم. همچنین تأمین تجهیزات تخصصی مانند چوب هاکی، لباس کامل دروازه‌بانی و امکانات تیم‌های اعزامی به مسابقات، برای پیشرفت ورزش استان ضروری است.

وی در پایان تأکید کرد: حمایت مسئولان و رسانه‌ها، می‌توان زمینه حضور موفق‌تر تیم‌های استان در مسابقات ملی و منطقه‌ای را فراهم کرد و استعداد‌های هاکی خراسان جنوبی را به نمایش گذاشت.