سرمربی تیم ملی مصر، تأکید کرد که تلاش خواهد کرد تا فراعنه را به بهترین جایگاه در جام جهانی ۲۰۲۶ برساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ جمعه شب برگزار شد و تیم‌های راه یافته به این رقابت‌ها حریفان خود را شناختند.

تیم ملی فوتبال مصر یکی از تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌ها است که در گروه G با تیم‌های ایران، بلژیک و نیوزیلند همگروه شده است. حسام حسن، سرمربی تیم ملی فوتبال مصر به قرعه این تیم واکنش نشان داد.

او در گفت و گویی که با سایت مصری ysscores داشت، گفت: ما آماده‌ایم و تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا در بهترین رتبه‌های جام جهانی حاضر شویم و در مهم‌ترین رویداد جهان، عملکرد درخشانی داشته باشیم.

حسام حسن ادامه داد: ما بازیکنان بزرگی داریم که همراه با کادر فنی، اراده رسیدن به نتایج برجسته در جام جهانی را دارند. در حال حاضر تمرکزمان بر روی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ است که طی چند روز آینده در کشور مراکش، آغاز خواهد شد.

سرمربی مصر در پایان گفت: ما برای هر تیمی که با آن رو‌به‌رو می‌شویم، چه بلژیک، چه ایران و چه نیوزیلند، برنامه‌ریزی کرده‌ایم و تلاش خواهیم کرد تا تا آخرین مراحل مسابقات پیش برویم.

منبع: ایسنا

