حلوا گردویی سوغات سنتی گلستان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0644\u0648\u0627 \u06af\u0631\u062f\u0648\u06cc\u06cc \u0634\u06cc\u0631\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u063a\u0630\u06cc \u0627\u0632 \u06af\u0631\u062f\u0648\u06cc \u0645\u062d\u0644\u06cc \u0648 \u0628\u0631\u0646\u062c \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0647\u06cc\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0627\u0632 \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0627\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0635\u0646\u0639\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0635\u0627\u062f\u0631 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n