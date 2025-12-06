فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری راننده تاکسی اینترنتی خبر داد که با جعل عنوان پلیس از شهروندان اخاذی می‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی عزیزخوانی، فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت، درباره جزئیات دستگیری راننده تاکسی اینترنتی که با جعل عنوان پلیس از شهروندان اخاذی می‌کرد، گفت: متهم دستگیرشده راننده یک تاکسی اینترنتی بود که با در اختیار داشتن یک دستگاه بی‌سیم و استفاده از لباس فرم پلیس، خود را مأمور نیروی انتظامی معرفی می‌کرد. اغلب سوژه‌های او زنان جوان بودند و با توجه به مشکلات روحی و روانی یا مسائل شخصی آنان، وانمود می‌کرد که می‌تواند مشکلاتشان را حل کند و از همین طریق زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کرد.

وی افزود: این فرد تاکنون از چند نفر اخاذی کرده و تاکنون ۷ نفر از مالباختگان برای طرح شکایت به پلیس مراجعه کرده‌اند. البته به نظر می‌رسد تعداد شکات بیشتر باشد، اما برخی از آنان بنا به دلایل شخصی هنوز مراجعه نکرده‌اند.

فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی در پاسخ به اینکه چگونه پلیس وارد این پرونده شد، اظهار کرد: پس از وصول پرونده‌ها و ارجاع آنها به پلیس آگاهی، همکاران من با هماهنگی مقامات محترم قضایی به‌صورت جدی وارد عمل شدند. پس از انجام اقدامات تخصصی پلیسی، متهم در مدت کوتاهی شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ عزیزخوانی درباره میزان اموال به‌دست‌آمده از این متهم گفت: بر اساس بررسی‌ها، این فرد حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان از قربانیان اخاذی کرده است و تحقیقات برای کشف سایر جرایم احتمالی ادامه دارد.

وی با هشدار به واحد‌های صنفی فروشنده تجهیزات بی‌سیم و اقلام مشابه اظهار داشت: تأکید می‌کنم اصناف حتماً در هنگام فروش این تجهیزات، کارت شناسایی معتبر یا معرفی‌نامه رسمی از خریدار دریافت کنند. واگذاری این اقلام بدون بررسی لازم می‌تواند زمینه‌ساز جرایم بعدی شود و در نهایت موجب اخاذی، کلاهبرداری و کسب مال نامشروع خواهد شد.

فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی در پاسخ به این سؤال که آیا مواردی از آزار و اذیت نیز مطرح شده است، گفت: تا این لحظه، شکات صرفاً از اخاذی طرح موضوع کرده‌اند و هیچ‌گونه ادعای دیگری مطرح نشده است. البته پلیس تمامی ابعاد پرونده را بررسی می‌کند.

سرهنگ عزیزخوانی با اعلام اینکه تصویر متهم با هماهنگی مرجع قضایی منتشر خواهد شد، خاطرنشان کرد: از شهروندانی که این فرد را شناسایی می‌کنند یا مورد سوءاستفاده او قرار گرفته‌اند می‌خواهیم برای پیگیری شکایت و طرح ادله به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.

برچسب ها: مامور نما ، پلیس آگاهی پایتخت
تبادل نظر
داود
۱۸:۲۷ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
وقتی تاکسیهای اینترنتی جهت استخدام چیکار گیری هیچگونه مدرک وعدم سو پیشینه نمیگیرد بهتر از این نمیشود
