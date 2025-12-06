باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) گزارش داد که بیش از ۵۷۰۰۰ خانوار در نوار غزه اکنون توسط زنان سرپرستی میشوند که بسیاری از آنها در میان پناهگاههای شلوغ، گرسنگی و بیماری با آسیبپذیری شدید روبهرو هستند.
نستور اوموهنگی، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در فلسطین در یک کنفرانس خبری مجازی ضمن تشریح بازدیدهای خود از بیمارستانها، فضاهای امن برای زنان و دختران، مراکز جوانان و اردوگاههای آوارگان در سراسر غزه گفت: «بیشتر خانوادهها هنوز در پناهگاههای پرجمعیتی زندگی میکنند که گرسنگی و بیماری هر روز آنها را تهدید میکند.»
وی با تأکید بر اینکه «بیش از ۵۷۰۰۰ خانوار در غزه اکنون توسط زنان سرپرستی میشوند»، افزود: «بسیاری از آنها به شدت آسیبپذیر هستند و هیچ درآمدی برای حمایت از فرزندانشان ندارند.» وی با اشاره به تأثیر شرایط آب و هوایی، گفت: «بارانهای زمستانی و سیل، لایه جدیدی به رنجها میافزاید.»
وی با اشاره به اینکه خانوادهها ساعتها برای غذا و آب در صف میایستند، گفت: «مردم دیگر خانه، آموزش یا غذای مناسب نمیخواهند. آنها چادر، بخاری کوچک یا چراغ میخواهند. انتظارات آنها فرو ریخته است - به اندازه هر ساختمان ویران شدهای ویرانگر.»
این مقام سازمان ملل با اشاره به سیستم بهداشتی «از هم پاشیده» در این منطقه محاصره شده، گفت: «تنها حدود یک سوم مراکز بهداشتی حتی تا حدی کار میکنند و همه آنها با کمبود نیرو، فشار کاری زیاد و کمبود لوازم اولیه مواجه هستند.»
او توضیح داد که «سیستم بهداشتی غزه هنوز پابرجاست، تنها به این دلیل که کارکنان آن حاضر به ترک آن نیستند.»
اوموهنگی همچنین بر لزوم بازسازی و تجهیز مراکز بهداشتی تخریب شده و تضمین تأمین مداوم داروها و لوازم ضروری تأکید کرد.
او گفت: «آسیبهایی که جوانان غزه با آن مواجه هستند، این نسل را شکل خواهد داد. با این حال، عزم آنها مرا تحت تأثیر قرار داد.»
او گزارش داد که از زمان آتشبس در ۱۰ اکتبر، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به ۱۲۰۰۰۰ زن و دختر خدمات بهداشت باروری، اقلام بهداشتی و مراقبت از بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت ارائه داده است.
او گفت که در حال حاضر، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از ۲۲ مرکز درمانی از جمله پنج بیمارستان، ۳۶ فضای امن برای زنان و دختران و دو پناهگاه و همچنین ۹ مرکز جوانان حمایت میکند و متعهد شد که این تعداد را در سال ۲۰۲۶ دو برابر کند.
او با تأکید بر چالشهای جاری در ارائه کمکها، تأکید کرد که دسترسی علیرغم آتشبس همچنان یک مشکل است.
او گفت: «با باز بودن تنها سه گذرگاه - و نه همزمان - و همچنین ادامه بوروکراسی تحمیلی برای ورود تدارکات، ما هنوز شاهد تأخیرهای زیادی در تحویلها هستیم.» او بر لزوم «دسترسی بشردوستانه قابل پیشبینی، پایدار و ایمن» از طریق همه گذرگاهها به داخل و سراسر این منطقه محصور تأکید کرد.
او گفت: «بدون این، بهبودی نمیتواند شتاب بگیرد.» و خواستار اقدام شد.
