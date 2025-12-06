باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - ریزش آب زلال که از دل کوهساران سرازیر می‌شود، نوای خوش و روح‌نواز خود را در فضای مه‌آلود و لطیف اطراف می‌پراکند و هویتی شاعرانه به این چشم‌انداز می‌بخشد.

جریان پرخروش آب که از لابه‌لای سنگ‌ها می‌گذرد، در هر گام همراه با نور خورشید رنگی تازه می‌یابد و منظره‌ای خیره‌کننده و رؤیایی پیش چشم دوستداران طبیعت می‌سازد.

این هماهنگی دل‌انگیز آب، سبزه‌زار و نسیم بهاری، صحنه‌ای کم‌نظیر از شکوه، سرزندگی و بازآفرینی طبیعت را رقم زده است؛ صحنه‌ای که هر بیننده‌ای را به آرامش، شادابی و تحسین زیبایی‌های بی‌پایان خلقت فرا می‌خواند.