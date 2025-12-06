باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی‌اصغر شریفی امروز -شنبه ۱۵ آذرماه- اظهار کرد: سن متقاضیان در تمامی انواع گواهینامه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بر این اساس، حداقل سن دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای موتورسیکلت‌های برقی و بنزینی ۱۶ سال تمام (۱۶ سال و یک روز) تعیین شده است.

وی افزود: افرادی که قصد استفاده از موتورسیکلت‌های ۲۰۰ سی‌سی به بالا را دارند نیز باید حداقل ۱۸ سال تمام داشته باشند.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به الزامات ایمنی اضافه کرد: بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، استفاده از کلاه ایمنی برای همه موتورسواران و ترک‌نشینان الزامی است.

سرهنگ شریفی درباره شرایط دریافت گواهینامه پایه سه نیز گفت: متقاضیان باید ۱۸ سال تمام داشته و در آموزشگاه‌های معتبر ثبت‌نام کنند. پس از شرکت و قبولی در آزمون آیین‌نامه و آزمون‌های عملی، امکان دریافت این گواهینامه فراهم می‌شود.

به گفته وی، گواهینامه پایه سه برای خودرو‌های سواری تا ظرفیت ۹ نفر و خودرو‌های باربری با وزن حداکثر ۳.۵ تن کاربرد دارد.

وی درباره ضوابط خودرو‌های وانت توضیح داد: در صورتی که ظرفیت مجاز در کارت خودرو درج شده باشد، حداکثر سه نفر مجاز به حضور در کابین هستند و سوار کردن مسافر در قسمت بار این وسایل نقلیه ممنوع است.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به شرایط گواهینامه پایه دو اظهار کرد: متقاضیان این نوع گواهینامه باید ۲۳ سال تمام داشته و دست‌کم یک سال از دریافت گواهینامه پایه سه آنان گذشته باشد؛ ظرفیت مجاز برای وسایل نقلیه مشمول این گواهینامه حداکثر ۲۶ نفر با احتساب راننده است و برای وسایل باربری، وزن وسیله نقلیه به همراه بار نباید بیش از ۶ تن باشد.

سرهنگ شریفی افزود: دارندگان گواهینامه پایه یک نیز پس از رسیدن به ۲۵ سال تمام و گذشت حداقل یک سال از دریافت پایه دو می‌توانند برای این گواهینامه اقدام کنند. دارندگان این گواهینامه مجاز به رانندگی وسایل نقلیه مسافربری با ظرفیت بیش از ۲۶ نفر و وسایل باربری با وزن بالای ۶ تن هستند.

وی با تأکید بر اینکه رانندگی بدون گواهینامه معتبر جرم است، گفت: پلیس با افراد فاقد گواهینامه یا کسانی که گواهینامه آنان متناسب با نوع وسیله نقلیه نیست، برخورد قانونی خواهد کرد.

این مقام راهور تاکید کرد: گرچه در صورت وقوع تصادف، خسارت فرد زیان‌دیده بر اساس قانون بیمه شخص ثالث پرداخت می‌شود، اما رانندگان فاقد گواهینامه یا دارندگان گواهینامه نامرتبط، در روند دریافت خسارت با مشکل مواجه می‌شوند.

سرهنگ شریفی همچنین یادآور شد: افرادی که به‌دلیل نمره منفی بالا، مصرف مواد مخدر یا الکل، یا تصمیم مقام قضایی در پی ارتکاب تصادف گواهینامه‌شان ضبط شده، مجاز به رانندگی نیستند و همچنین رانندگی با گواهینامه فاقد اعتبار (پایان‌یافته) نیز تخلف محسوب می‌شود.

وی درباره نظام نمرات منفی توضیح داد: در صورت ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز و رسیدن مجموع نمرات منفی به ۳۰ نمره در مرحله نخست، گواهینامه فرد سه ماه ضبط می‌شود و رانندگی در این مدت جرم است. در مرحله دوم، با رسیدن نمرات به ۲۵ نمره، گواهینامه شش ماه ضبط شده و در مرحله سوم، با ثبت ۲۰ نمره منفی، گواهینامه ابطال کامل خواهد شد.

سرهنگ شریفی یادآور شد: پس از گذشت یک سال از ابطال، راننده باید بار دیگر در آموزشگاه ثبت‌نام کرده و تمامی مراحل قانونی را طی کند تا بتواند گواهینامه جدید دریافت کند.

منبع: راهور