باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدعلی برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در همایش ملی ملخ صحرایی، تهدید زیستی فرامرزی، پاسخ ملی گفت: با توجه به شرایط کشور و منطقه‌ای اینکه ایران با حدود ۱۵ کشور همسایه و دارای مرزهای طولانی است، به ویژه اینکه در برخی از این کشورها سال‌هاست ثبات سیاسی وجود ندارد که این امر مبارزه با آفات عمومی و بین‌المللی برای سازمان حفظ نباتات را سخت کرده است.

به گفته وی، بنابر آمار سالانه حدود ۱۳۰ میلیون تن تولید محصولات کشاورزی دارد که این وضعیت را برای تامین امنیت غذایی دشوار می‌کند.

برومندی ادامه داد: با هجوم ملخ صحرایی باغات کشور به ویژه باغات استان‌های جنوبی مورد تهدید جدی هستند زیرا تولید در این حوزه بالا است.

وی با بیان اینکه ملخ صحرایی یک آفت عمومی و بین‌المللی است، افزود:ملخ صحرایی چند کشور را طی کرده و در نهایت پس از خسارات بسیار، هنگام برگشت به موطن اصلی هم دوباره از تعداد زیادی کشور عبور می‌کند.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به روند مبارزه با آفات بین‌المللی بیان کرد: سیاست‌گذاری و مدیریت سهم زیادی در پیشگیری و کنترل تهاجم ملخ صحرایی دارد.

برومندی با تاکید بر پایش هوشمندانه گفت: روش‌های مبارزه چند سال اخیر باید بررسی و مورد بازنگری قرار گیرد و فناوری نوین جایگزین روش‌های پیشین شود. از این رو مسئولان برای ایجاد طرحی نو باید بودجه‌ریزی داشته باشند و تامین اعتبار شود.