باشگاه خبرنگاران جوان - شبکههای رادیویی برنامههایی همچون «حماسه دانایی»، «به قول تاریخ»، «روایت دانشجو»، «آن سه تن»، «دور یک میز»، «سکه صبح»، «برگی از تاریخ»، «پیام روز»، «دور یک میز»، «رو در رو»، «دانشجو»، «فرش قرمز» و ... را پخش میکنند.
رادیو ایران؛ همراه با شنوندگان
برنامه «حماسه دانایی» ۱۶ آذر به مناسبت روز دانشجو به تهیهکنندگی زینب برومند و گویندگی فاطمه مینا خانی از ساعت ۹ به مدت دو ساعت زنده از رادیو ایران روی آنتن میرود.
رادیو جوان؛ بررسی رویدادهای تاریخی
برنامه «بهقول تاریخ» ساعت ۱۹:۱۵ از شبکه رادیویی جوان پخش میشود. در این برنامه ماجرای روز ۱۶ آذر به زبانی ساده روایت میشود و اینکه چه تأثیری بر نسلهای مختلف داشته است. همچنین برنامه «بهقول تاریخ» با توضیح رویدادها، گفتوگوهای کوتاه و مرور خاطرات، کمک میکند مخاطب با این روز و اهمیت آن بیشتر آشنا شود.
رادیو فرهنگ؛ نقش دانشجو در تمدنسازی نوین اسلامی
رادیو فرهنگ برنامه «روایت دانشجو» را با بررسی موضوعاتی همچون تاریخچه جنبش دانشجویی، نقش دانشجو در تمدنسازی نوین اسلامی و ... برای پخش در نظر گرفته که ساعت ۱۲:۱۵ پخش میشود. همچنین «مستند فرهنگ» به روایت شهادت سه دانشجوی ۱۶ آذر ۱۳۳۲ اختصاص دارد. برنامه «صبح به وقت فرهنگ» هم این موضوع را بررسی میکند.
رادیو تهران؛ دور یک میز
شبکه رادیویی تهران برنامه زنده «دور یک میز» را با مشارکت خبرگزاری ایسنا ساعت ۱۲:۳۰ روانه آنتن میکند. این برنامه با حضور نمایندگان طیفهای مختلف دانشجویی به واکاوی نقش تشکلهای دانشجویی و ارتقای سطح مشارکت نخبگان جوان در تصمیمسازیهای ملی و ... میپردازد. محمدرضا اشراقی اجرای برنامه را به عهده دارد.
رادیو گفتوگو؛ از جنبش دانشجویی تا نقش دانشگاه
رادیو گفتوگو در قالب برنامهها به بررسی ابعاد مختلف این روز از منظر سیاسی، اجتماعی و دانشگاهی میپردازد و موضوعاتی، چون آزادی بیان، مطالبهگری دانشجویان، نقش دانشگاه در تحولات اجتماعی و تأثیر سیاست بر فضای دانشگاه خواهند پرداخت. برنامه «رودرو» در دو روز ساعت ۱۸ پخش میشود. «ساعت صفر»، «به وقت گفتوگو» و «روی موج گفتوگو» از دیگر تدارکات این شبکه است.
رادیو معارف؛ بررسی تظاهرات دانشجویی
برنامه «دانشجو» با محوریت تظاهرات دانشجویی در اوایل انقلاب توسط دانشجویان در سراسر کشور به تهیه کنندگی علی برخورداری، اجرای حمید سوری و با کارشناسی دکتر سیدمحمد حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ساعت ۱۵ از آنتن رادیو معارف پخش میشود.
رادیو سلامت؛ دانشجوی نمونه کیست؟
رادیو سلامت با رویکردی چندوجهی به تحلیل ابعاد اجتماعی، روانشناختی و تاریخی این روز مهم میپردازد. برنامههای «به زندگی سلام کن»، «عصری نو» و «برگی از تاریخ» با تمرکز بر دغدغههای دانشجویان و بازخوانی ریشههای تاریخی واقعه ۳۲، میزبان گفتوگوهای تخصصی خواهند بود. در این برنامهها به سئوالاتی همچون دانشجوی نمونه کیست و چرا نمونه است؟ و ... پاسخ داده میشود.
رادیو پیام؛ با پیام روز
برنامه «پیام روز» شبکه رادیویی پیام با محوریت روز دانشجو، به نقش ایالات متحده در تاریخ معاصر ایران میپردازد. این برنامه با هدف یادآوری خاطرات تلخ دانشجویان شهید و بازخوانی ریشههای تاریخی آن، بر اهمیت استقلال و آزادی دانشگاهها تاکید میکند.
رادیو صبا؛ فرش قرمز برای دانشجویان
رادیو صبا برنامههای بسته پیشنهادی، فرش قرمز و این مردم نازنین» را به صورت ویژه راهی آنتن میکند. این برنامهها به ترتیب ساعتهای ۱۰، ۱۳ و ۲۱ پخش میشوند و میزبان دانشجویان نخبه ایرانی هستند. همچنین خاطرات جذاب دانشجویان نیز در این برنامه پخش میشود.
رادیو نمایش؛ بازخوانی واقعه ۱۶ آذر ۱۳۳۲
برنامه زنده «آن سه تن» با گویندگی فاطمه نیرومند و علیرضا تابان همزمان با روز دانشجو ساعت ۷:۳۰ صبح از رادیو نمایش پخش میشود. این برنامه با رویکردی روایتمحور و نمایشی، دلایل اعتراض دانشجویان، زمینههای اجتماعی - سیاسی واقعه و پیامدهای آن را در ترکیب با مباحث کارشناسی زنده برای مخاطبان تحلیل و تشریح میکند.
رادیو آوا؛ آوای دانشجو
برنامه «آوای دانشجو» از رادیو آوا روی آنتن میرود. این برنامه درباره دانشجو و جایگاه آن و بیان علت نامگذاری این روز به نام دانشجو خوانده میشود و بعد ترانهای با موضوع دانشجو و جوان ایرانی پخش میشود. از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۲۲ این برنامه اجرا و پخش میشود.
رادیو اقتصاد؛ روایت زندگی دانشجویی
دو برنامه «سکه صبح» و «گذر بازار» رادیو اقتصاد با رویکردی گفتوگو محور و اجتماعی به بررسی نقش تشکلهای دانشجویی، دغدغهها، خاطرات و زندگی دانشجویان اختصاص دارد که به ترتیب ساعتهای ۶:۳۰ و ۱۶ روی آنتن میرود.
منبع: معاونت صدا