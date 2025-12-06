شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود امکانات کم حمل و نقل شهری در شهر جدید مهستان گلایه کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مترو به عنوان یکی از کلیدیترین بخشهای حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ، به کاهش ترافیک، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و تسهیل سفرهای گردشگری کمک میکند.
به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که احداث مترو در شهر جدید مهستان با تاخیر مواجه شده و مشکلاتی را برای اهالی این منطقه به وجود آورده است.
متن پیام شهروندخبرنگار
با عرض سلام و احترام از مسئولان محترم شهر جدید مهستان استان البرز انتظار داریم به کمبودهای ایستگاه مترو در این شهر توجه بیشتری کنند. وضعیت حمل و نقل عمومی در این شهر در سطح بسیار پایینی است و برای رفتن از نقطهای به نقطه دیگر در این شهر باید وقت زیادی را تلف کرد. به گونهای که باید قید کار را زد و پشیمان به خانه بازگشت. این شهر ظرفیت تبدیل شدن به شهرستان را دارد، اما دست اندرکاران تدبیری در این خصوص نداشتهاند.