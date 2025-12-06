باشگاه خبرنگاران جوان - حسین طاهری، تهیهکننده مجموعه عظیم تلویزیونی سلمان فارسی به سؤالاتی درباره مشکلات تولید آثار تاریخی در تلویزیون و نیز آخرین روند تولید «سلمان فارسی» پاسخ داده است.
نحوه مواجهه رسانه ملی از نظر کمّی و کیفی با تاریخ ایران و اسلام را چطور ارزیابی میکنید؟
باید اذعان کرد تلویزیون همواره تلاش زیادی درباره نمایش تاریخ اسلام و خاصه رخدادهای مهم تشیع کرده است. در حوزه تولیدات برنامهها و سریالها نیز میتوان به آثار زیادی اشاره کرد، اما باید قبول کرد در بخش ایران و بهخصوص اساطیر و پایههای تمدنیمان آنچنان که باید کار نکردهایم. این غفلت تنها محدود به تلویزیون نیست، بلکه سایر سازمانها و نهادهای دیگر فرهنگی و هنری را نیز شامل میشود. بعد از جنگ ۱۲ روزه ناگهان تاریخ گذشته ایران و اساطیر موردتوجه قرار گرفت و شهرداریها و مراکز دیگر بهطور اغراقآمیزی به سفارش و ساخت مجسمهها و بنرها و ... روی آوردند که در بعضی مواقع شتابزدگی از اثرگذاری آنها کاست.
جایگاه درام، قصه و عبرتآموزی را در سریالهای تاریخی ساختهشده چگونه میبینید؟
عمده تولیدات تاریخی بهخصوص سریالهای الف ویژه از «سربداران» و «هزاردستان» گرفته تا «امام علی (ع)» و «مختارنامه»، همگی توانستهاند مخاطبان فراوانی را جذب کنند و همین نشاندهنده توفیق آنها در نمایش درست درام، عبرت و آموزش است. بازپخش پرشمار سریالهایی مثل «یوسف پیامبر» از شبکه آیفیلم و واکنش مخاطبان در فضای مجازی و واقعی، گواهی از این اثرگذاری است که تاریخ مصرف ندارد.
تلویزیون با چه حجم و عمقی به موضوعات تمدنی پرداخته و آیا این میزان پرداخت، مناسب است؟
اگر در تعریف آغاز تمدن ایران، به روزگار مادها و هخامنشیان تا دوران انتقال عصر ایران ساسانی به دوران ایران اسلامی اشاره کنیم، متأسفانه باید گفت تولیدات بهخصوص ساخت سریال الف ویژه ناکافی بوده است. هر چند تلویزیون برنامههای دیگری بهجز سریالهای الف ویژه دارد و شاید در برنامههای گفتوگومحور و... اشاراتی به آن دوران شده باشد، اما استمراری در کار نبوده است. این امر باید دغدغه مدیران فرهنگی باشد و همکاران سازمان باید بدانند در این حوزه کارهای انجام نشده فراوانی بر زمینمانده که باید کار شود.
از این روزهای سریال «سلمان فارسی» چه خبر؟
این روزها در شهرک سینمایی غزالی و در لوکیشن خانه بودخشان، پدر سلمان مشغول فیلمبرداری بخشهایی از فصل ایران هستیم. این سریال از تولد و کودکی سلمان در ایران عصر ساسانی آغاز میشود. بعد از ۲۵ قسمت، همراه با سلمان نوجوان، راهی بیزانس و هجرت او برای یافتن حقیقت میشویم و سپس بعد از ۲۵ قسمت دیگر، با ورود سلمان به حجاز، بخش نهایی و ماجرای حضور او در تحولات صدر اسلام را شاهد خواهیم بود. فیلمبرداری این بخش از سریال، سال آینده آغاز خواهد شد.
این سه قسمت سریال (ایران، بیزانس و حجاز) روایتی خطی دارند یا شاهد روایتهای موازی نیز خواهیم بود؟
توالی ساخت و پخش قسمتها در امتداد هم است و ما شاهد داستان زندگی سلمانیم، اما زندگی او انگیزهای است تا در نمایی وسیعتر رخدادهای تمدنی تاریخ را در قرنهای ششم و هفتم میلادی در جهان آن روزگار رصد کنیم. همین نمای وسیع باعث شده تا ما در کنار خط اصلی قصه، داستانهای مستقل تمدنی در ایران، بیزانس و حجاز را نیز ببینیم.
طی پنج سالی که از ساخت سریال میگذرد، رسانه ملی چه دستاوردها و تجاربی اندوخته است؟
باید به رسانه ملی تبریک گفت که با وجود مشکلات فراوان و اوضاع دشوار سالهای اخیر، دغدغه تولید سریال الف ویژه را دارد. سریالهایی که دغدغه جدی برای مخاطبان داخلی، منطقهای و جهانی است. به لطف و مدیریت صداوسیما، سریال «سلمان فارسی» به دانشگاهی تمامعیار و بزرگ برای تولیدات آتی فیلم و سریال فاخر ایران عزیز تبدیل شده است. ما در این سالها، دهها کارگاه حرفهای صنعت نمایش شامل کارگاههای خیاطی، زیورآلات، کهنهکاری پارچه و وسایل، رنگرزی، ظریفدوزی، چاپ پارچه، نجاری، ارابهسازی، آهنگری، ساخت اکسسوار، مدلسازی و. را با حضور حرفهایترین افراد صنعت فیلمسازی کشورمان راهاندازی کردهایم که با فعالیت خود، علاوهبر ساخت تجهیزات، آموزشگاه صدها نیروی انسانی ماهر و جوان نیز به شمار میآیند.
سرمایه و یادگار دیگر سلمان برای سازمان، ساخت حدود ۱۰۰ هزار مترمربع لوکیشن ماندگار در نقاط مختلف ایران بهخصوص شهرک غزالی است که سالیان متمادی محملی برای ساخت آثار دیگر خواهد بود. حضور بیشتر از ۲۰۰۰ هنرور از بهترین بازیگران شهرهای ایران در سریال و کسب تجربه آنها از دیگر خدمات سازمان به صنعت فیلمسازی کشور است که مصداق ملموس هویتمحوری و عدالتگستری محسوب میشود. امیدواریم به لطف الهی و با تلاش چشمگیر استاد داوود میرباقری و همکاران و با ادامه حمایتهای سازمان، سریال فاخری را تقدیم مخاطبان داخلی و خارجی کنیم.
منبع: رسانه ملی