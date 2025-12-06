وزارت بهداشت غزه با نزدیک شدن به اولین سالگرد دستگیری دکتر حسام ابوصفیه پرونده او را به جامعه بین‌المللی یادآوری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت بهداشت غزه با نزدیک شدن به اولین سالگرد دستگیری دکتر حسام ابوصفیه، مدیر بیمارستان کمال عدوان توسط اسرائیل، پرونده او را به جامعه بین‌المللی یادآوری کرد و خواستار اقدام برای افشای سرنوشت و آزادی او شد.

ابوسفیه در ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴، زمانی که نیرو‌های اسرائیلی به بیمارستان کمال عدوان حمله کردند و او را با تهدید اسلحه بازداشت کردند، دستگیر شد.

در ماه اکتبر، سازمان عفو ​​بین‌الملل به نقل از وکیلی که از ابوصفیه و دیگر بازداشت‌شدگان بازدید کرده بود، اعلام کرد که او مورد آزار و اذیت و سایر اشکال بدرفتاری قرار گرفته است.

منیر البرش، رئیس وزارت بهداشت غزه در تلگرام گفت: «ما از کشور‌های جهان درخواست می‌کنیم که آزادی ابوصفیه را تضمین کنند، سرنوشت او را فاش کنند و طبق قوانین بین‌المللی از او محافظت کنند.»

البرش تأکید کرد که یک پزشک هرگز نباید هدف قرار گیرد و کسانی که پزشکان را می‌ربایند، در واقع روح عدالت را می‌ربایند.

وی افزود که ابوصفیه «به دلیل حمل سلاح یا آسیب رساندن به کسی بازداشت نشده است، بلکه به این دلیل بازداشت شده است که به حرفه بشردوستانه خود عمل کرده، گوشی پزشکی و قلب مهربان خود را به همراه داشته و از جان مردم در زمانی که جهان آنها را رها کرده بود، حمایت کرده است.»

البرش گفت که ابوصفیه در بیمارستان‌ها و اتاق‌های عمل غزه بسیار شناخته شده بود و در طول حمله اسرائیل در کنار مجروحان ایستاد، قبل از اینکه دستگیر شود، از ملاقات با خانواده‌اش منع شد و فرصت ادامه نقش پزشکی خود را که به نجات جان انسان‌ها کمک می‌کرد، از دست داد.

البرش خواستار پاسخگویی اسرائیل به «جنایات ربودن پزشکان و امدادگران و شکنجه آنها» شد.

او از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری خواست تا برای محافظت از تیم‌های پزشکی در نوار غزه و تضمین آزادی ابوسفیه اقدام کنند.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر، عمدتاً زنان و کودکان، را در حملات خود به غزه به شهادت رسانده و نزدیک به ۱۷۱ هزار نفر دیگر را زخمی کرده است. این حملات علی‌رغم آتش‌بس دو ماه پیش ادامه داشته است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ غزه ، بیمارستان غزه
