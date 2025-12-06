باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا گل محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در همایش ملی ملخ صحرایی، تهدید زیستی فرامرزی، پاسخ ملی گفت: همه دستگاه‌های مرتبط از بخش‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی تا نهادهای حاکمیتی مانند سازمان برنامه و وزارت کشور و دهیاران و فرمانداران باید اهمیت تهدید ملخ صحرایی را جدی بگیرند تا اقدامات مقابله‌ای به موقع انجام شود.

به گفته وی، ملخ صحرایی تهدیدی بالقوه برای امنیت غذایی کشور است و هماهنگی میان دستگاه‌ها برای پیشگیری از طغیان این آفت ضرورت دارد.

گل محمدی ادامه داد: سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با بهره‌گیری از ظرفیت مراکز تحقیقاتی در سراسر کشور به ویژه در چهار تا پنج استان دارای شرایط بحرانی، نقش پشتیبان علمی و فنی را ایفا می‌کند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: فناوری‌های نوین از جمله تجهیزات نوین سم پاشی می‌تواند روند مقابله را تقویت کند و همکاران حوزه ترویج و مدیریت‌های استانی نقش اصلی را در اجرای عملیات میدانی مبارزه با ملخ بر عهده دارند.