باشگاه خبرنگاران جوان - با تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در بانک مرکزی و به‌منظور پاسخ‌گویی مؤثر به نیاز‌های متقاضیان، مقرر شده است که برنامه حراج انواع قطعات سکه توسط بانک مرکزی تا پایان سال، در قالب یک نوبت در هر هفته در مرکز مبادله ارز و طلا برگزار شود.

این اقدام با هدف تنظیم بازار، ایجاد شفافیت در فرآیند عرضه و فراهم آوردن امکان دسترسی آسان‌تر برای خریداران و متقاضیان واقعی صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود نقش مهمی در تعادل‌بخشی به قیمت‌ها، مقابله با سوداگری و همچنین مدیریت تقاضای موجود در بازار ایفا کند.

براساس این گزارش، با توجه به برگزاری منظم و زمان‌بندی‌شده این رویداد، فعالان بازار و خریداران خرد می‌توانند با اطمینان بیشتری برای خرید برنامه‌ریزی کنند. همچنین روند عرضه قطعات سکه در این حراج‌ها با نظارت کامل و به‌صورت شفاف انجام خواهد شد تا امکان سوءاستفاده یا ایجاد هیجان کاذب در بازار به حداقل برسد.

گفتنی است، این هفته برنامه حراج انواع قطعات سکه بانک مرکزی، دوشنبه ۱۷ آذر ماه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می‌شود.

بانک مرکزی همچنین در نظر دارد طرح پیش‌فروش قطعات مختلف سکه طلا برای تحویل اسفندماه را نیز هفته پایانی آذرماه در مرکز مبادله برگزار کند.

جزئیات بیشتر فرآیند دو برنامه حراج و پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی بزودی از طریق مرکز مبادله اعلام می‌شود.

منبع: بانک مرکزی