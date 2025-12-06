برنامه حراج انواع قطعات سکه توسط بانک مرکزی تا پایان سال، در قالب یک نوبت در هر هفته در مرکز مبادله ارز و طلا برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - با تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در بانک مرکزی و به‌منظور پاسخ‌گویی مؤثر به نیاز‌های متقاضیان، مقرر شده است که برنامه حراج انواع قطعات سکه توسط بانک مرکزی تا پایان سال، در قالب یک نوبت در هر هفته در مرکز مبادله ارز و طلا برگزار شود.

 این اقدام با هدف تنظیم بازار، ایجاد شفافیت در فرآیند عرضه و فراهم آوردن امکان دسترسی آسان‌تر برای خریداران و متقاضیان واقعی صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود نقش مهمی در تعادل‌بخشی به قیمت‌ها، مقابله با سوداگری و همچنین مدیریت تقاضای موجود در بازار ایفا کند.

براساس این گزارش، با توجه به برگزاری منظم و زمان‌بندی‌شده این رویداد، فعالان بازار و خریداران خرد می‌توانند با اطمینان بیشتری برای خرید برنامه‌ریزی کنند. همچنین روند عرضه قطعات سکه در این حراج‌ها با نظارت کامل و به‌صورت شفاف انجام خواهد شد تا امکان سوءاستفاده یا ایجاد هیجان کاذب در بازار به حداقل برسد.

گفتنی است، این هفته برنامه حراج انواع قطعات سکه بانک مرکزی، دوشنبه ۱۷ آذر ماه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می‌شود.

بانک مرکزی همچنین در نظر دارد طرح پیش‌فروش قطعات مختلف سکه طلا برای تحویل اسفندماه را نیز هفته پایانی آذرماه در مرکز مبادله برگزار کند.

جزئیات بیشتر فرآیند دو برنامه حراج و پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی بزودی از طریق مرکز مبادله اعلام می‌شود.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: حراج سکه ، بانک مرکزی
خبرهای مرتبط
تامین ارز واردات از ۴۰ میلیارد دلار گذشت
جزئیات حراج سکه طلای بانک مرکزی اعلام شد
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
دوشنبه ۱۷ آذر؛ حراج سکه طلای بانک مرکزی برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۲ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
به دولت جناب درس‌خوانده اعلام کنید سود سهام عدالت سال ۴۰۳ رو قرار بود تا شب یلدا ۴۰۴ واریز کنن، الان بعد از نه ماه از سال هنوز هیچ سودی از ۴۰۳ واریز نشده و اون سود قبلی هم مربوط ۴۰۲ بود که با ۱۸ ماه تاخیر واریز شد. به دولت جناب پزشک بفرمایید مال مردم را درست و‌دقیق به مردم برگردونید. سالی سه بار باید سود سهام عدالت واریز بشه.
۰
۰
پاسخ دادن
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴
بانک مرکزی در مورد بانک آینده درست، اما دیر عمل کرد
رونمایی از خط جدید خودروهای هیبریدی تا پایان سال+ فیلم
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کرد
شروط جدید برای تأسیس ایرلاین‌ها اعلام شد
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید
جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی راهکاری برای دستیابی به امنیت غذایی
بورس در مدار صعودی؛ جلوگیری از تکرار اتفاقات سال ۹۹
بورس کالا در مسیر مدرن سازی زیرساخت‌های معاملاتی/ هدف گذاری برای ارتقای کیفیت خدمات و سهولت معاملات
۱۰۰۰ مدیر تازه نفس وارد بدنه دولت می‌شود
آخرین اخبار
صیدی: تجاری‌سازی مهم‌ترین گلوگاه مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان است
بستر تأمین برق مازاد بر الگوی مشترکان در بازار رقابتی فراهم می‌شود
پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه در شمال، غرب و جنوب‌غرب کشور
هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره پیامک‌های جعلی ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
احیای ترانزیت ایران همزمان با نوسازی ناوگان و تکمیل راه‌آهن چابهار و رشت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴
لیست سیاه شرکت‌های مشکوک روی میز مرکز اطلاعات مالی
۱۰۰۰ مدیر تازه نفس وارد بدنه دولت می‌شود
آب سه اداره پرمصرف دیگر تهران قطع می‌شود
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کرد
ساخت ایران برای صنایع ایران: بررسی محصولات کمپرسور حسنی
پایان مالیات‌ستانی سلیقه‌ای با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید
رونمایی از خط جدید خودروهای هیبریدی تا پایان سال+ فیلم
بورس کالا در مسیر مدرن سازی زیرساخت‌های معاملاتی/ هدف گذاری برای ارتقای کیفیت خدمات و سهولت معاملات
شروط جدید برای تأسیس ایرلاین‌ها اعلام شد
بورس در مدار صعودی؛ جلوگیری از تکرار اتفاقات سال ۹۹
جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی راهکاری برای دستیابی به امنیت غذایی
بانک مرکزی در مورد بانک آینده درست، اما دیر عمل کرد
کدام صرافی معتبر است؟
خرید انواع فرش ایرانی جدید با بهترین قیمت
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۱۶ آذر
بانک مشاغل برتر شیراز VIP؛ فرصت دیده شدن کسب و کار‌ها
توسعه اینچه برون، استان گلستان را به دروازه ورودی شرق دریای خزر تبدیل می‌کند
حمل بارهای بین المللی به ۵ میلیون تن رسید/ افزایش ظرفیت ترانزیت کشور به ۱۵ میلیون تن
۹۵ درصد بازار سرمایه تحت حسابرسی جامع حسابداران
اضافه پرداختی دستگاه‌ها براساس عملکرد کارکنان می‌شود + فیلم
چالش‌های پیش روی بازار ایمپلنت دندان در تهران و کرج؛ لزوم تقویت مراکز تخصصی شبانه‌روزی
تامین ارز واردات از ۴۰ میلیارد دلار گذشت
راهنمای خرید و چاپ بگ کاغذی آماده در تعداد کم