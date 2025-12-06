با حکم رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حمیدرضا حاجی بابایی به سمت «رئیس ستاد مرکزی دهه فجر و چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی» منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن حکم صادره به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر حمید رضا حاجی بابایی (دام عزه)

سلام علیکم

انقلاب اسلامی، تجلی غایی وعده صادق الهی و نمایشگاه سترگ رستاخیز عظیم ایمانی ملت ایران است. این هندسه‌ی فکری تعالی‌بخش و تحول‌آفرین، برخاسته از بازآرایی بنیادین منظومه فکری اسلام اصیل، ذیل عارفانه‌ترین و حکیمانه‌ترین درایت فقیه موسس، حضرت امام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه)، استقرار و با ابداع مفهوم محوری «مردم‌سالاری دینی»، نسبت استعلایی «ساحت قدسی ارزش‌ها» و «عرصه عرفی سیاست» را با ژرف‌ترین منطق برقرار و بنیان نظم نوین سیاسی مبتنی بر «جمهوریت و اسلامیت» را شالوده‌ریزی کردند. این حرکت الهیاتی، تحت ولایت حکمیانه و هدایت مدبّرانه امام خامنه‌ای (مدّظله العالی)، سامانه و منظومه معنایی مردم‌سالاری دینی به مثابه «تئوری نظام‌ساز» تعمیق یافته و اکنون بستر ارتقاءبخشی هویت تمدنی و منافع عالیه‌ی ملی و محمل تحقق سه‌گانه‌ی راهبردی «عزت، حکمت و مصلحت» در عرصه‌های جهانی است. چهل و هفتمین سالگرد میلاد فرخنده انقلاب اسلامی، فرصتی برای روایت‌گری دقیق و تبیین دستاورد‌های عظیم مادی و معنوی انقلاب در تراز فراملی و فراخوانی هوشمندانه به سوی تحقق «اتحاد مقدس» است.

نظر به تقارن مبـارک دهـه فجر با ایـام نورانی اعـیاد شـعبـانیـه و با عـنایـت به اهمـیـت سـرنوشــت‌ساز مـراسم بزرگداشت پیـروزی انقـلاب و نظر به تجربیات گـران‌سـنگ، سـوابق ارزشمند و کارنامه‌ی عملی متقن حضـرت‌عالی؛ بـدین وسیـله به عنوان «رئیس ستاد مرکزی دهه‌ی فجر و چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی» منصوب می‌گردید. امید است با اغتنام کامل این موقعیت استثنایی و با بهره‌گیری از اندوخته‌های تجربی سالیان پیشین، در راستای بسیج خلاقانه و فعال‌سازی ساختاری نهاد‌های مردمی، مساجد و تشکل‌های خودجوش مردمی و از طریق جذب هدفمند نخبگان، فرهیختگان و سرمایه‌های جوان مؤمن، زمینه‌ساز ابداع خلاقیت‌های بدیع و نوآوری‌های محتوایی ژرف در این عرصه باشید. هدف غایی، تبلور عینی «حاکمیت مردم‌پایه» است به‌گونه‌ای که دهه فجر به عنوان عید انقلاب و جشن فیاض عموم مردم جلوه ممتازی یابد تا شور و نشاط اجتماعی و طراوت همبستگی حداکثری، به مثابه‌ی اوج شکوه اقتدار ملی، در گستره‌ی جامعه متجلی و نظام محاسباتی سلطه‌ی جهانی را به چالش بکشد. توفیق و سرافرازی جنابعالی را در این رسالت متعالی، از درگاه حق‌تعالی مسئلت می‌نمایم.

محمد حسین موسی پور

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

