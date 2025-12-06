محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در سخنرانی خود در مجمع دوحه گفت که مذاکرات در مورد اجرای آتش بس در غزه در مرحله حساسی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر روز شنبه اظهار داشت که مذاکرات در مورد اجرای آتش بس در غزه در مرحله حساسی قرار دارد.

آل ثانی در سخنرانی خود در مجمع دوحه تأکید کرد که میانجیگران، از جمله کشورش، برای پیشبرد آتش بس به مرحله بعدی تلاش می‌کنند و افزود که این روند تا زمانی که اسرائیل به طور کامل از نوار غزه خارج نشود، کامل نخواهد شد. او همچنین خاطرنشان کرد که امنیت ملی قطر ارتباط نزدیکی با وضعیت خاورمیانه دارد، به همین دلیل است که این کشور به دیپلماسی متعهد بوده است.

آل ثانی اظهار داشت: "به عنوان یک ملت کوچک، ما نمی‌توانیم از طریق نظامی به یک ابرقدرت تبدیل شویم. به همین دلیل است که ما همیشه تلاش کرده‌ایم تا مناقشات را از طریق میانجیگری حل و فصل کنیم و در این دنیای تکه تکه شده امروز، بیش از پیش به نقش کشور‌های کوچک نیاز است. "

بیست و سومین دوره مجمع دوحه روز شنبه با موضوع «عدالت در عمل: فراتر از وعده‌ها برای پیشرفت» در پایتخت قطر آغاز شد.

این گردهمایی دو روزه سران کشورها، سیاست‌گذاران و کارشناسان جهانی را برای بحث در مورد مهم‌ترین چالش‌های جهان گرد هم می‌آورد.

منبع: رویترز

برچسب ها: آتش بس غزه ، اجلاس دوحه
خبرهای مرتبط
گنبد موشکی مشترک؛ پروژه دفاعی کشور‌های خلیج فارس
قطر آماده میانجیگری در بحران آمریکا و ونزوئلاست
ترکی الفیصل: اسرائیلِ دردسرساز بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سهند ۲۰۲۵: یک رزمایش بین المللی و چند پیام راهبردی
فرش قرمز دهلی برای مسکو
چرا جهان به صلح نمی‌رسد؟ پشت پرده تجارت خونین تسلیحات
کلوگ: پایان درگیری در اوکراین نزدیک است
اردوغان مادورو را به ازسرگیری گفت‌و‌گو با آمریکا تشویق کرد
صدراعظم آلمان به اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری هشدار داد
چین و روسیه سومین رزمایش مشترک ضد موشکی را برگزار کردند
آکسیوس: مکالمه زلنسکی با فرستادگان ترامپ طولانی و درباره مسائل ارضی بود
استقبال کرملین از تغییر استراتژی امنیت ملی آمریکا
سفر پوتین به هند نشان دهنده شکست غرب در منزوی کردن روسیه است
آخرین اخبار
تغییر استراتژی واشنگتن و پکن: پذیرش تلویحی کره شمالی هسته‌ای و نگرانی سئول
نخست وزیر قطر: ترامپ پس از حمله اسرائیل به حماس در دوحه مستاصل شده بود
سیل و رانش زمین در آسیا جان بیش از ۱۷۰۰ نفر را گرفت
ریلمی جدیدترین گوشی خود را معرفی کرد
وزیر خارجه نروژ: حاکمیت آینده غزه باید فلسطینی باشد
ژاپن: جنگنده‌های چینی رادار خود را به سمت هواپیما‌های نظامی ژاپنی هدایت می‌کنند
اسرائیل در ماه نوامبر مرتکب ۵۷ مورد حمله علیه خبرنگاران فلسطینی شده است
جلسه محرمانه نتانیاهو با تونی بلر درباره برنامه‌های «روز پسین» غزه
سفر پوتین به هند نشان دهنده شکست غرب در منزوی کردن روسیه است
وزارت دفاع ونزوئلا: ۵۶۰۰ سرباز جدید برای خدمت به ارتش سوگند یاد کردند
چین و روسیه سومین رزمایش مشترک ضد موشکی را برگزار کردند
روسیه پرواز‌ها در دو فرودگاه جنوبی را محدود کرد/سرنگونی ۷۷ پهپاد اوکراینی در ۲۴ ساعت
سهند ۲۰۲۵: یک رزمایش بین المللی و چند پیام راهبردی
چرا جهان به صلح نمی‌رسد؟ پشت پرده تجارت خونین تسلیحات
استقبال کرملین از تغییر استراتژی امنیت ملی آمریکا
فرش قرمز دهلی برای مسکو
صدراعظم آلمان به اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری هشدار داد
کلوگ: پایان درگیری در اوکراین نزدیک است
اردوغان مادورو را به ازسرگیری گفت‌و‌گو با آمریکا تشویق کرد
آکسیوس: مکالمه زلنسکی با فرستادگان ترامپ طولانی و درباره مسائل ارضی بود
وزیر کشور آلمان: مرحله دوم آتش‌بس غزه باید آغاز شود
نروژ خواستار استقرار سریع نیرو‌های بین‌المللی در غزه شد
زلنسکی: با آمریکا درباره ساختار مذاکرات توافق کردیم
تیراندازی در آفریقای جنوبی ۱۱ کشته بر جای گذاشت
مکرون برای دیدار با زلنسکی و سایر سران اروپایی به لندن می‌رود
مصر خواستار استقرار هر چه سریع‌تر نیرو‌های بین‌المللی در غزه شد
توضیح وزیر خارجه ترکیه درباره شرایط خلع سلاح حماس
الجولانی: عقب‌نشینی اسرائیل از مطالبات جدی دولت سوریه است
قطر: موج هوش مصنوعی، جهان را به سمت کمبود گاز مایع می‌برد
گفت‌وگوی جولانی و نخست وزیر لبنان در نشست دوحه