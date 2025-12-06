محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در سخنرانی خود در مجمع دوحه گفت که مذاکرات در مورد اجرای آتش بس در غزه در مرحله حساسی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر روز شنبه اظهار داشت که مذاکرات در مورد اجرای آتش بس در غزه در مرحله حساسی قرار دارد.

آل ثانی در سخنرانی خود در مجمع دوحه تأکید کرد که میانجیگران، از جمله کشورش، برای پیشبرد آتش بس به مرحله بعدی تلاش می‌کنند و افزود که این روند تا زمانی که اسرائیل به طور کامل از نوار غزه خارج نشود، کامل نخواهد شد. او همچنین خاطرنشان کرد که امنیت ملی قطر ارتباط نزدیکی با وضعیت خاورمیانه دارد، به همین دلیل است که این کشور به دیپلماسی متعهد بوده است.

آل ثانی اظهار داشت: "به عنوان یک ملت کوچک، ما نمی‌توانیم از طریق نظامی به یک ابرقدرت تبدیل شویم. به همین دلیل است که ما همیشه تلاش کرده‌ایم تا مناقشات را از طریق میانجیگری حل و فصل کنیم و در این دنیای تکه تکه شده امروز، بیش از پیش به نقش کشور‌های کوچک نیاز است. "

بیست و سومین دوره مجمع دوحه روز شنبه با موضوع «عدالت در عمل: فراتر از وعده‌ها برای پیشرفت» در پایتخت قطر آغاز شد.

این گردهمایی دو روزه سران کشورها، سیاست‌گذاران و کارشناسان جهانی را برای بحث در مورد مهم‌ترین چالش‌های جهان گرد هم می‌آورد.

منبع: رویترز