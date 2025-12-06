باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ حسین بهرامی در همایش روز جهانی خاک با تأکید بر اینکه خاک منشأ حیات است، خواستار توسعه پوشش گیاهی دائمی و گسترش باغات به‌ویژه در حوضه‌های آبریز استان شد.

وی با بیان اینکه حیات تمام موجودات زنده به‌طور مستقیم به خاک وابسته است، اظهار کرد: خاک نقش اصلی و اساسی در فرآیند حیات دارد و می‌توان گفت سرچشمه حیات است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به وابستگی فرآیند فتوسنتز به چهار عامل آب، خاک، هوا و نور، اضافه کرد: از میان این عوامل، خاک به‌عنوان بستر جذب آب و تأمین کننده عناصر غذایی گیاه، جایگاهی بی‌بدیل دارد. سلامت انسان نیز، هم از نظر جسمی و هم روانی، مستقیماً به سلامت خاک وابسته است.

بهرامی با تأکید بر شعار امسال روز جهانی خاک «خاک‌های سالم برای شهر‌های سالم»، گفت: برای حفظ خاک، باید پوشش گیاهی دائمی ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: در استان چهارمحال و بختیاری، توسعه باغات بهترین راهکار برای مقابله با فرسایش آبی و بهبود چرخه آب است.

بهرامی هشدار داد که تغییر کاربری اراضی و افت سطح آب‌های زیرزمینی، حیات شهر‌ها را تهدید می‌کند.

بهرامی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوضه زاینده‌رود، اظهار کرد: ایجاد ۲۵ هزار هکتار باغ در این حوضه، نه‌تنها به حفظ خاک کمک کرده، بلکه با افزایش رطوبت و کاهش بازتابش گرما، به تشکیل ابر‌های باران‌زا یاری رسانده است. این تجربه باید در حوضه کارون نیز تکرار شود.

وی با هشدار درباره وضعیت دشت شهرکرد گفت: افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی در این دشت، حیات شهر شهرکرد را تهدید می‌کند. باید با مشارکت تمام نهاد‌ها و با استفاده از عواید تغییر کاربری‌ها، برنامه‌ای جامع برای احیای این دشت اجرا شود.

بهرامی با اشاره به آسیب‌پذیری خاک‌های استان به دلیل عمق کم و قرارگیری در مناطق شیب‌دار، خواستار انجام مطالعات دقیق خاک‌شناسی، تعیین قابلیت اراضی و اجرای الگوی کشت مناسب شد و گفت: حفظ خاک نیازمند عزم ملی و سرمایه‌گذاری بیشتر است، چرا که این سرمایه بی‌جایگزین، اساس تمدن و حیات است.