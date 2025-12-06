استاندار کردستان، گفت: در بحث تهاتر، امکان صادرات کالاهای ایرانی و واردات کالاهای اساسی، در مرزهای استان بدون محدودیت میسر است و این امر به نفع استان و کشور خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- آرش زره‌تن لهونی در شصت و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برضرورت آموزش کارگزاران مالیاتی مشمول قانون ساماندهی مبادلات مرزی در خصوص نحوه پرداخت مالیات تاکید کرد و افزود: کارگزاران باید توجیه شوند که تجارت آنها از عوارض گمرکی معاف است، اما در سال اول باید ۵۰٪ از مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند.

وی با ابراز موافقت نسبت به بحث پیله‌وری در مرز‌های استان، خاطرنشان کرد: ظرفیت واردات ۵۴۰ میلیون دلار کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی در قالب اجرای قانون تجارت مرزنشینان، ظرفیت بسیار خوبی برای کردستان است و از همه مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی انتظار می‌رود در چند ماه باقیمانده امسال، همکاری لازم را در استفاده از این ظرفیت داشته باشند.

زره‌تن لهونی، یادآوری کرد: ۱۰ درصد از واردات کشور به قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان) تعلق گرفته و سهم کردستان در سال آینده به ۶۶۰ میلیون دلار خواهد رسید.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه در قانون ساماندهی مبالات مرزی ۳۵ هزار سرپرست خانوار به مشمولان این قانون در کشور اضافه شده، اظهار داشت: سهم کردستان از کل مشمولان کشور ۲۵ هزار سرپرست خانوار است که برای تحقق آن تلاش‌ها و پیگیری‌های فراوانی صورت گرفت.

وی در ادامه از معطلی ترخیص کالا‌های مشمول این قانون گلایه و تاکید کرد: سلامت مردم خط قرمز ماست، اما معطلی زیاد، باعث ایجاد ترافیک و کندی روند کار می‌شود و نمی‌توانیم از سهم استان استفاده کنیم لذا توقع داریم همه مجموعه دست‌اندرکار تلاش کنند زمان انجام خدمات را کاهش دهند و در گزارش آتی خود مدت زمان کاهش معطلی را اعلام نمایند.

آرش زره‌تن لهونی خاطرنشان کرد: علیرغم افزایش چشمگیر بودجه استان در حوزه‌های عمرانی و راه‌ها، بدون ورود بخش خصوصی، توسعه در استان اتفاق نخواهد افتاد.

وی با یادآوری سفر تیم اقتصادی استان به چند استان توسعه یافته کشور به منظور بررسی شرایط آنها، افزود: پتانسیل‌های کردستان با آنها قابل قیاس نیست، اما حضور بخش خصوصی، پیشرفت را محقق کرده بود.

لهونی، ظرفیت معادن، منابع طبیعی، خاک حاصلخیز، گردشگری و مرز را پتانسیل‌های ارزشمند استان عنوان کرد و گفت: مدیران باید بدنه کارشناسی ادارات را توجیه کنند تا در جذب و تسریع روند کار سرمایه‌گذاری در استان، همراه باشند.

در این نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان هم، اظهار داشت: از زمان اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزنشینان در استان تاکنون ۶۷ هزار تن کالا به ارزش۶۲ میلیون دلار توسط ۴۸ فعال اقتصادی از چهار بازارچه مرزی وارد استان شده است.

ارسلان ازهاری از بخش خصوصی و کارگزاران دارای مجوز خواست برای تحقق سهم ۵۴۰ میلیون دلاری استان در اجرای این قانون تلاش کنند و همچنین خواستار حذف انحصار‌های احتمالی برای فعالیت تجار در مرز‌های استان شد.