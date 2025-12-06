باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: ششمین دوره آزمون زبان انگلیسی تخصصی وزارت علوم (MSRT) که با حضور چهار هزار و ۴۰۰ داوطلب در ۲۰ استان برگزار شد، ۲۳ آذرماه منتشر میشود.
مهلت ثبت نام در هفتمین دوره آزمون زبان msrt نیز از ۲۵ آذرماه آغاز میشود و تا ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
هفتمین دوره آزمون زبان، ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
همچنین مهلت ثبتنام در هشتمین دوره «آخرین دوره آزمون زبان در سال ۱۴۰۴»، نیز از ۲۵ آذرماه آغاز میشود و تا ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت، هشتمین دوره آزمون زبان ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
متقاضیان میتوانند در مهلت مقرر با مراجعه به سامانه سجاد به نشانی https://msrttest.saorg.ir/login.aspx نسبت به ثبتنام خود اقدام کنند.