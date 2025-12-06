باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت امور خارجه سودان نیرو‌های پشتیبانی سریع (RSF) را به کشتن ۷۹ غیرنظامی، از جمله ۴۳ کودک، در «قتل عام» در شهر کالوگی در ایالت کردفان جنوبی متهم کرد.

در بیانیه‌ای از این وزارتخانه آمده است که این حمله «بخشی از یک کمپین نسل‌کشی مداوم توسط شبه‌نظامیان تروریست نیرو‌های پشتیبانی سریع علیه جوامع سودانی» بوده است. این وزارتخانه اعلام کرد که حمله روز پنجشنبه منجر به کشته شدن ۷۹ غیرنظامی، از جمله ۴۳ کودک و شش زن، شده است.

این وزارتخانه اعلام کرد: «شبه نظامیان با موشک‌های پرتاب شده از یک پهپاد، یک مهدکودک را با هدف کشتن تعداد زیادی از کودکان هدف قرار دادند.»

در این بیانیه اضافه شده است که وقتی ساکنان برای کمک به مجروحان شتافتند، نیرو‌های پشتیبانی سریع «دوباره مهدکودک را هدف قرار دادند و افراد بیشتری، از جمله کودکانی که در حمله اول آسیب ندیده بودند را کشتند.»

این وزارتخانه اعلام کرد که جنگجویان نیرو‌های پشتیبانی سریع «قربانیان و پزشکان» را در بیمارستان روستایی که مجروحان به آنجا منتقل شده بودند، «تعقیب کردند» و تعداد کشته‌ها را به ۷۹ نفر و ۳۸ نفر را زخمی کردند.

این وزارتخانه افزود که این حمله «یک اقدام تروریستی بی‌سابقه علیه کودکان و مجروحان» بود و گفت که حتی «بی‌رحم‌ترین گروه‌های افراطی» نیز چنین کاری نکرده‌اند.

طبق این بیانیه، این حمله «شواهد جدیدی ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد این شبه‌نظامیان سکوت جامعه بین‌المللی را به عنوان تشویق و تأیید جنایات مداوم خود تفسیر می‌کنند.»

این وزارتخانه افزود که «حامیان این شبه‌نظامیان، شورای امنیت سازمان ملل و بازیگران بین‌المللی مسئول ادامه این قتل عام‌ها هستند.» این وزارتخانه گفت که این وقایع نشان می‌دهد که «هیچ راهی برای همزیستی با این شبه‌نظامیان تروریست که فاقد انسانیت اولیه و احترام به هیچ هنجار یا قانونی هستند، وجود ندارد.»

این گروه شورشی هیچ اظهار نظری در مورد این حمله نکرد.

روز پنجشنبه، دولت ایالت کردفان جنوبی اعلام کرد که هشت نفر، از جمله شش کودک و یک معلم، در اثر هدف قرار گرفتن یک مهدکودک و یک بیمارستان در کالوقی کشته و بسیاری دیگر زخمی شدند.

سه ایالت کردفان - شمال، غرب و جنوب - شاهد هفته‌ها درگیری شدید بین ارتش و نیرو‌های پشتیبانی سریع بوده‌اند که باعث فرار ده‌ها هزار نفر شده است.

از ۱۸ ایالت سودان، نیرو‌های پشتیبانی سریع هر پنج ایالت منطقه دارفور در غرب را کنترل می‌کنند، به جز برخی از بخش‌های شمالی دارفور شمالی که تحت کنترل ارتش هستند. ارتش نیز به نوبه خود، بیشتر مناطق ۱۳ ایالت باقی مانده در جنوب، شمال، شرق و مرکز از جمله پایتخت، خارطوم را در اختیار دارد.

درگیری بین ارتش سودان و نیرو‌های پشتیبانی سریع که از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شد، هزاران نفر را کشته و میلیون‌ها نفر دیگر را آواره کرده است.

منبع: آناتولی