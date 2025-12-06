شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از وضعیت نامناسب اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهرقدس استان تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاهش ترافیک شهری یکی از نیاز‌های اساسی برای بهبود کیفیت زندگی در کلان‌شهر‌ها محسوب می‌شود، زیرا ترافیک یکی ازچالش‌های بزرگ شهروندان محسوب می‌شود و تأثیرات منفی زیادی بر زندگی روزمره شهروندان دارد.

به گفته شهروندخبرنگار ما کمبود امکانات حمل و نقل شهری در شهر قدس استان تهران مشکلاتی را برای شهروندان این منطقه به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و عرض ادب فراهم کردن امکانات رفاهی، به‌ویژه در شهرها، یکی از ضرورت‌های زندگی ما محسوب می‌شود. عدم وجود سیستم حمل و نقل عمومی کارآمد و استفاده از اتوبوس‌ها و تاکسی‌های فرسوده باعث افزایش استفاده شهروندان از خودرو‌های شخصی و در نتیجه تشدید آلودگی هوا ـ که سلامت شهروندان، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر را به خطر می‌اندازد و پیامد‌های جدی از جمله افزایش ترافیک، گسترش نابرابری اجتماعی و تحمیل هزینه‌های اضافی به شهروندان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را به همراه دارد. کمبود اتوبوس و تاکسی و فرسوده بودن آنها، حمل مسافر بیش از ظرفیت، حرکت بدون برنامه‌ریزی و تأخیر بسیار، نبود ایستگاه‌های مناسب در طول مسیر، نبود امکانات سرمایشی و گرمایشی و همچنین عدم امکان پرداخت الکترونیکی کرایه‌ها از جمله مشکلات اهالی شهر قدس است. لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.