معاون شهردار تهران با بان اینکه ۱۰ روز دیگر اولین محموله اتوبوس‌‎های بی. آر. تی وارد بندرعباس خواهد شد، گفت: قرارداد متروباس‌ها منعقد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین بهره برداری از ۲ رام قطار ساخت داخل امروز -شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴- در کارخانه واگن سازی تهران برگزار شد. این مراسم با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک، جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران، مسعود لطفی مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران، نعمت الله فرزان پور مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه و علیرضا شیخ‌طاهری مدیرعامل شرکت واگن سازی تهران همراه بود. 

محسن هرمزی معاون شهردار تهران در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات دست اندرکاران حاضر در پروژه، با تبریک روز زن و روز دانشجو اظهار کرد: در ابتدای این دوره از مدیریت شهری شرکت واگن سازی هیچ پروژه‌ای در دست نداشت. همکاران اعتصاب داشتند و حال مجموعه خوب نبود.

وی با بیان اینکه حتی تست قطاری که در پرند فعالیت می‌کند گرفته نشده بود، گفت: امروز توسعه مجموعه واگن سازی را به میزان ۴۴ درصد رسانده‌ایم. توجه مدیریت واگن سازی باعث شد که ظرفیت افزایش پیدا کند. اکنون واگن تهران در مجموعه کشور به یک نقطه اتکا تبدیل شده است.

هرمزی با تاکید بر اینکه روزی که ما شروع کردیم واگن ملی دچار مسائلی بود، ادامه داد: تلاش‌های بسیاری شد تا بتوانیم گواهی سیر ایمن را بگیریم. دولت شهید رییسی بسیار کمک کرد.

معاون شهردار پایتخت با اشاره به مصوبه ۷۷ میلیون یورو برای تخصیص بهترین طرح، گفت: بعد از اینکه تست اول پروژه گرفته شد متاسفانه پروژه دچار مشکل مالی شد. تزریق ۷۷ میلیون یورو جزو تکالیفی است که دولت باید کمک کند تا این امر پیش برود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: البته شهرداری پای کار بود و پایه‌ای براساس پلتفرم واگن ملی را در پیش گرفت. خواهش من از شورا این است که منابع پایدار این پروژه چه دولت چه شهرداری مهیا بشود. این نیاز فوری است. ما اکنون به نقطه‌ای رسیدیم که ظرفیت را می‌توانیم گسترش بدهیم. از هفته آینده تحویل ۶۳۰ دستگاه نیز آغاز خواهد شد. بناست به ۸۵ درصد تولید داخل برسیم و این نوید این را می‌دهیم.

وی با بیان اینکه برای موضوعات فنی و مهندسی نیاز به حمایت داریم، گفت: ۱۰ روز دیگر اولین محموله بی. آر. تی وارد بندرعباس خواهد شد. همچنین قرارداد متروباس‌ها منعقد شده و از هفته گذشته تولید آن آغاز شده است. به طوری که تا ماه آینده اولین سری آن را به پایتخت حمل می‌کنیم. ۱۱۰ دستگاه اتوبوس برقی هم به بندرعباس رسیده و از هفته آینده حمل آن به تهران را آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه در ابتدای دی ماه ایستگاه تختی را تحویل شهروندان می‌دهیم، خاطرنشان کرد: همه اینها با کمک مجموعه‌های مختلف انجام گرفته است که جای قدردانی از همه حامیان و دست اندرکاران دارد.

منبع: شهر

برچسب ها: شهرداری تهران ، واردات اتوبوس ، متروباس
خبرهای مرتبط
زاکانی:
از مرداد ۱۴۰۵ ماهیانه ۲ رام قطار وارد خطوط خواهد شد/ امضای تفاهم‌نامه برای خط ۱۱ مترو
ضرورت بازنگری در مدیریت پسماند پزشکی تهران
برگزاری جشن ازدواج ۱۱۴ زوج دارای معلولیت در برج میلاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات گروه‌های قیمتی برای ثبت نام قطعی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵
جعل عنوان پلیس با لباس و بی‌سیم/ اخاذی از ۷ زن در پایتخت
ممانعت مرزبانان از خروج ۱۶ تن پیاز قاچاق
اجرای طرح زوج  و فرد تا پایان روز یکشنبه از درب منازل ادامه دارد
پلیس راهور: رانندگی با موتورسیکلت‌برقی هم با گواهینامه مجاز است
پلیس فتا از انهدام شبکه گسترده کلاهبرداران تلگرامی خبر داد
پلتفرم‌ها حق بیمه راننده را پرداخت کنند تا افزایش قیمت ایجاد نشود
تداوم هوای ناسالم تهران برای گروه‌های حساس
برگزاری جشنواره شفافیت و سلامت اداری/ عملکرد ۲۵۴ دستگاه از سه قوه کشور بررسی شد
ضرورت بازنگری در مدیریت پسماند پزشکی تهران
آخرین اخبار
از مرداد ۱۴۰۵ ماهیانه ۲ رام قطار وارد خطوط خواهد شد/ امضای تفاهم‌نامه برای خط ۱۱ مترو
سامانه ارتباط مردمی ۱۵۱۰ ثبت احوال راه‌اندازی شد/ رونمایی از سند راهبردی سازمان
خسارات نیمی از خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ پرداخت شده است/ پرداخت خسارت اثاثیه در انتظار تأمین اعتبار
ممانعت مرزبانان از خروج ۱۶ تن پیاز قاچاق
پلیس راهور: رانندگی با موتورسیکلت‌برقی هم با گواهینامه مجاز است
پلیس فتا از انهدام شبکه گسترده کلاهبرداران تلگرامی خبر داد
برگزاری جشنواره شفافیت و سلامت اداری/ عملکرد ۲۵۴ دستگاه از سه قوه کشور بررسی شد
جعل عنوان پلیس با لباس و بی‌سیم/ اخاذی از ۷ زن در پایتخت
جزئیات گروه‌های قیمتی برای ثبت نام قطعی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵
ضرورت بازنگری در مدیریت پسماند پزشکی تهران
پلتفرم‌ها حق بیمه راننده را پرداخت کنند تا افزایش قیمت ایجاد نشود
اجرای طرح زوج  و فرد تا پایان روز یکشنبه از درب منازل ادامه دارد
تداوم هوای ناسالم تهران برای گروه‌های حساس
اجرای طرح زوج و فرد شنبه و یکشنبه از درب منازل
نجات ۱۵ ساکن از آتش‌سوزی شدید در ساختمان مسکونی نعمت‌آباد
استاندار تهران: اجازه ساخت‌وساز غیرمجاز در پایتخت را نمی‌دهیم؛
تعداد داوطلبان هلال احمر تا پایان سال به ۵ میلیون نفر می‌رسد
برگزاری جشن ازدواج ۱۱۴ زوج دارای معلولیت در برج میلاد
فعالیت مدارس ابتدایی استان تهران شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد
احتمال وقوع آبگرفتگی و سیل در ۴ استان/ آماده‌باش تیم‌های امدادی
شرفخانی: ابتکار‌های ستاد آرمان موتور پیشران اعتکاف نوجوانان در تهران
آغاز رسمی عملیات اعتکاف نوجوانانه در مساجد تهران
ایجاد یک و نیم کیلومتر معبر جدید در امتداد حریم باغ راه حضرت زهرا (س)
مراحل ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ چگونه است؟
جزئیات کامل تکالیف و مشمولان سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی
برپایی بازارچه‌های شب یلدا در مناطق مختلف تهران
از موتورسواران تا عابران پیاده قربانیان این هفته تصادفات مرگبار پایتخت شدند