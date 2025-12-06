وزیر جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد متولی قیمت گذاری شیرخام است و بر قیمت محصولات لبنی در کنار سازمان تعزیرات و وزارت صمت نظارت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه همایش ملی ملخ صحرایی، تهدید زیستی فرامرزی ،پاسخ ملی در جمع خبرنگاران درباره ارز ترجیحی واردات برنج، گفت: ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برنج حذف شده است.

به گفته وی،  بر اساس پیش‌بینی‌ها، احتمال وقوع هجوم ملخ حدود ۶۰ درصد است، بنابراین از ماه‌ها قبل اقدامات لازم برای مقابله با این آفت عمومی انجام شده است.

نوری قزلجه ادامه داد:  همکاری با سازمان مدیریت بحران نیز در این زمینه صورت گرفته است تا در صورت بروز مشکل، مبارزه سریع و جدی انجام شود.

وزیر جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت شیوع بیماری تب برفکی بیان کرد: در رابطه با دامداران اصفهان به عنوان قطب مرکز تولید شیر، برنامه‌هایی برای حمایت از دامدارانی که ممکن است آسیب ببینند و بیمه نشده باشند، در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، پس از شیوع سویه جدید بیماری برفکی، کارگروه ملی تشکیل شده و منابع و مجوزهای لازم برای تجهیزاتی که بتوانند واکنش سریع‌تر نشان دهند، تامین شده است. همچنین، تولید واکسن این بیماری در داخل کشور آغاز شده و هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی در تولید آن مشارکت دارند.

نوری قزلجه با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی متولی قیمت گذاری شیرخام است، گفت: قیمت شیر خام توسط شورای قیمت‌گذاری و وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود و چهار قلم محصول مشمول قیمت‌گذاری هستند که در اوایل سال افزایش یافته‌اند.

وی تصریح کرد: در صورت تخلف در گرانفروشی، نهادهای متولی مانند تعزیرات حکومتی و وزارت جهاد کشاورزی می‌توانند وارد عمل شوند و پرونده‌های مربوطه را بررسی کنند. همچنین، در صورت نیاز، اقدامات نظارتی و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود و تعداد پرونده‌های تشکیل شده در این زمینه اعلام خواهد شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۹ ۱۶ آذر ۱۴۰۴
لعنت بهتون سالی چن بار افزایش قیمت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۲ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
به دولت جناب درس‌خوانده اعلام کنید سود سهام عدالت سال ۴۰۳ رو قرار بود تا شب یلدا ۴۰۴ واریز کنن، الان بعد از نه ماه از سال هنوز هیچ سودی از ۴۰۳ واریز نشده و اون سود قبلی هم مربوط ۴۰۲ بود که با ۱۸ ماه تاخیر واریز شد. به دولت جناب پزشک بفرمایید مال مردم را درست و‌دقیق به مردم برگردونید. سالی سه بار باید سود سهام عدالت واریز بشه.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
از یک طرف می‌گویید درکشاورزی آب کم مصرف کنید،از طرف دیگر میلیون‌ها تن محصولات پرآببر را بیرویه صادر میکنیدکه همین کار باعث گرانی ودر نتیجه افزایش کشت وافزایش مصرف آب میشود،مثلا برای تولید یک کیلو سیب زمینی ۴۰۰لیتر آب مصرف میشودآیاکشت وصادرات سیب زمینی دروضعیت خشکسالی عقلانی است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۶:۳۸ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
افزایش قیمت اقلام پروتئینی نظیر گوشت و لبنیات و تخم مرغ متاسفانه موجب کاهش مصرف آن در سهم سفره خانواده میشود و تبعات این امر باعث ایجاد بیماریهای ناشی از کمبود ریز مغزیها در بدن انسان می‌گردد و بیماریهای متعددی را برای انسان رقم خواهد زد و در نتیجه این شعار پیشگیری بهتر از درمان خواهد بود بی معنی میشود
۰
۰
پاسخ دادن
