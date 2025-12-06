کارشناس فوتبال ایران در رابطه با دربی ۱۰۶ پایتخت و حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ صحبت‌هایی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه  - غلامرضا فتح‌آبادی، پیشکسوت و کارشناس فوتبال ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص عملکرد تیم‌های استقلال و پرسپولیس در دربی ۱۰۶ پایتخت اظهار داشت: متأسفانه طی سال‌های اخیر این دو تیم بازی‌های جذاب و درخشانی ارائه نمی‌دهند. سرمربیان هم بیشتر به این فکر هستند که تیم‌شان نبازد و همین مسئله باعث شده اکثر دربی‌ها با نتیجه تساوی خاتمه پیدا کند.

مهاجم سابق تیم ملی ادامه داد: از طرف دیگر، چند سالی است که ورزشگاه آزادی در اختیار نیست و دو تیم مجبورند دیدار‌های خانگی خود در دربی را در شهر دیگری برگزار کنند. این موضوع از جذابیت مسابقه کاسته و باعث شده تماشاگران کمتری حضور پیدا کنند. در دیدار روز جمعه هم که کمتر از ۹ هزار نفر در ورزشگاه حاضر بودند، در حالی که رکورد تاریخی حضور ۱۲۰ هزار نفر در دهه ۶۰ هنوز پابرجاست.

فتح‌آبادی با اشاره به سطح بازی‌ها افزود: به نظر من، عملکرد دو تیم از دید تماشاگران و پیشکسوتان خوب نبود. نه استقلال نمایش قابل توجهی ارائه داد و نه پرسپولیس. این دو تیم بیشتر به دنبال ضربه زدن به همدیگر هستند تا هم تماشاگر راضی شود و هم خودشان. فوتبال باید مانند تمام دنیا پر از حادثه، صحنه و گل باشد، اما متأسفانه در ایران چنین نیست. در بیشتر موارد تنها از تک موقعیت‌ها یا اشتباهات حریف استفاده می‌کنیم. مردم حق دارند از بازی‌های جذاب لذت ببرند، حتی اگر نتیجه با دو یا سه گل تفاوت داشته باشد.

وی درباره عملکرد مربیان خارجی در دربی گفت: قبلاً وقتی مربیان خارجی به ایران می‌آمدند، با جو ورزشگاه و مدیریت باشگاه آشنا نبودند و تلاش می‌کردند تیم را به پیروزی برسانند تا هم خودشان، هم بازیکنان و هم باشگاه جایگاه بالایی داشته باشند. اما اکنون اکثر آنها تحت تأثیر خواسته‌های باشگاه هستند که تیم نبازد.

فتح‌آبادی با یادآوری دوران مربیان نامدار ایران تصریح کرد: در زمان علی پروین، پورحیدری و ناصر حجازی دربی‌ها پرگل و جذاب بودند. اکنون، اما شاهد بازی‌های کم‌گل و تساوی هستیم و به نظر من بازیکنان باید با انگیزه و روحیه بیشتر وارد زمین شوند.

کارشناس فوتبال درباره قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: با برنامه‌ریزی مناسب فدراسیون، وزیر ورزش و همکارانشان می‌توانیم از ۶ ماه باقی‌مانده نهایت استفاده را ببریم و تیم را آماده کنیم. برگزاری بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های بزرگ نیز به آمادگی تیم کمک خواهد کرد.

فتح‌آبادی در پایان گفت: با توجه به شرایط فعلی، تیم ملی ایران از نظر بازیکنان باتجربه است، اما سن بالا است و در لیگ برتر بازیکنی که بتواند تیم ملی را به موفقیت برساند هنوز کم داریم. امیدوارم تیم ملی در جام جهانی بدرخشد و نام ایران سربلند باشد. از تلاش‌های مربیان و دستیاران تیم ملی تقدیر می‌کنم و امیدوارم فوتبال ایران دوباره تماشاگران و پیشکسوتان خود را راضی کند.

