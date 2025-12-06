رئیس نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ۱۹ تا ۲۱ آذرماه میزبان نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - منصور مسجدی، رئیس نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی در نشست خبری اعلام کرد: مرکز جامع آموزشی احیای قلبی ریوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بهعنوان نخستین مرکز جامع در کشور، این رویداد ملی را با حضور تمامی کادر درمانی برگزار میکند.
او با اشاره به فعالیت هشتساله این مرکز افزود: تاکنون ۲۰ هزار نفر در دورههای پایه و دو هزار نفر در دورههای پیشرفته آموزش دیدهاند و مدارک معتبر برای آنان صادر شده است.
مسجدی همچنین از حضور یکهزار نفر در این کنگره خبر داد و گفت: برگزاری کارگاههای آموزشی و ارائه استانداردهای روز جهانی در حوزه احیای قلبی ریوی از برنامههای اصلی این رویداد خواهد بود.
رئیس کنگره ملی احیای قلبی ریوی از راهاندازی مراکز مشابه در دیگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور خبر داد و اظهار داشت: مرکز جامع احیای قلبی ریوی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان آغاز به کار کرده و ایجاد مرکز مشابه در دانشگاه علوم پزشکی جهرم نیز در دست اقدام است.
محمدجواد مرادیان، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دبیر کنگره، آموزش مقدماتی احیای قلبی ریوی را برای همه اقشار ضروری دانست و تأکید کرد: این آموزش باید در میان فعالان حوزههای آموزشی، ورزشی، حملونقل و هواپیمایی فراگیر شود.
او با اشاره به برنامههای علمی کنگره گفت: بیش از ۱۰۰ سخنرانی تخصصی و ۱۶ پنل علمی در این رویداد ارائه خواهد شد و تازهترین نکات مربوط به پروتکلهای بینالمللی احیای قلبی ریوی در اختیار شرکتکنندگان قرار میگیرد.