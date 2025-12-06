باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم گرامیداشت ١۶ آذر روز دانشجو و اولین پرواز مستقل دانشجویان خلبانی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری با حضور امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش، حجت الاسلام والمسلمین رسول بنیادی رئیس اداره عقیدتی سیاسی این نیرو و جمعی از فرماندهان و اساتید دانشگاه برگزار شد.

امیر سرتیپ واحدی در این مراسم، با تاکید بر تقویت دانش علمی دانشجویان، اظهار کرد: افسران نیروی هوایی باید دارای دو بال تعهد و تخصص باشند و ارتباط سازنده میان اساتید و دانشجویان نقش مهمی در رشد علمی و اخلاقی آنان دارد. ارتباط در کار‌ها اثرگذار است و باید با دانشجویان رفیق باشیم تا بتواند مشکلات خود را با ما در میان بگذارد. نیروی انسانی بالاترین سرمایه هر سازمان است و شما دانشجویان ثروت‌های این مملکت هستید؛ قدر خود را بدانید.

وی با تاکید بر اهمیت مقابله با جنگ شناختی دشمن، تصریح کرد: دشمن امروز با جنگ شناختی درصدد تغییر تفکر جوانان ماست و آموزش همراه با اخلاق می‌تواند زمینه تربیت صحیح و نهادینه‌سازی فضایل اخلاقی را فراهم کند.

فرمانده نیروی هوایی در پایان با اشاره به نقش مقام معظم رهبری در موفقیت اهداف نظام، اظهار کرد: نقش رهبری در هدایت کشور و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از عوامل اصلی موفقیت‌ها بوده است.

امیر سرتیپ واحدی با اشاره به بی اثر بودن تحریم‌ها علیه ملت ایران، تصریح کرد:تحریم‌های اعمال شده علیه ایران بی‌ثمر بوده و ملت ایران با اتکا به توان داخلی توانسته گام‌های بلندی در حوزه‌های علمی و دفاعی بردارد.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین رسول بنیادی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش نیز با تاکید بر نقش اخلاق، ادب و تربیت دینی در ساخت شخصیت یک دانشجو، جایگاه استاد را «ستون هدایت علمی و معنوی» عنوان کرد و گفت: دانشجویی که می‌خواهد در مسیر پیشرفت قرار گیرد، باید بداند تواضع، احترام و عمل به دستورات استاد، تنها یک رفتار تشریفاتی نیست؛ بلکه گامی اساسی در ساخت آینده علمی و حرفه‌ای اوست.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش با تاکید بر جایگاه معلم در تربیت، اظهار کرد:احترام به معلم باید در همه زمان‌ها رعایت شود، زیرا معلم تنها آموزش‌دهنده نیست؛ او تجربه، بینش، اخلاق و نگاه عمیق خود به جهان را در اختیار دانشجو قرار می‌دهد.

وی با اشاره به سخنان پیامبر اکرم (ص) درباره شأن و منزلت معلم، خاطرنشان کرد:در روایات آمده است که حق کسی که به تو علم می‌آموزد این است که او را تعظیم کنی؛ این تعظیم یعنی شناختن قدرِ علم و ارج نهادن به مسیر رشد انسان، نه صرفاً یک رفتار ظاهری.

حجت‌الاسلام والمسلمین بنیادی «ادب علمی» را از عوامل موفقیت نیروی‌های مسلح عنوان کرد و گفت: نیروی هوایی ارتش همواره بر ترکیب علم، ایمان، ادب و انضباط تأکید داشته و دانشجویانی که این مسیر را با جدیت طی کنند، آینده‌سازان این نیرو و کشور خواهند بود.