باشگاه خبرنگاران جوان - احمد صادقی در مورد آخرین وضعیت مدیریت حریم پایتخت، اظهار کرد: مجلس به این موضوع ورود کرده و رئیس شورا و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا‌ی شهر نیز در این جلسات حضور دارند.

وی با بیان اینکه مدیریت حریم نسبت به قبل هیچ تفاوتی نداشته است، خاطرنشان کرد: استانداری چگونه می‌خواهد حریم را بدون ابزار مدیریت کند؟ نظارت بر حریم به تجهیزات نیاز دارد.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه شهرداری پیش از این اتفاقات نسبت به تأمین تجهیزات و کنترل پهپادی اقدام کرده بود، یادآور شد: با توجه به اینکه شهرداری نهاد عملیاتی‌تری است، زیر ساخت‌های لازم را برای مدیریت حریم در اختیار دارد؛ اما در فاصله زمانی که استانداری امکانات را تهیه می‌کند، اتفاقات خوبی در حریم رخ نخواهد داد.

صادقی همچنین تصریح کرد: اگر قرار بود جایگزینی مدیریت هم صورت بگیرد، در این فاصله نباید مدیریت قبلی را تعطیل می‌کردند و اجازه می‌دادند نظارت را ادامه دهند تا نهاد جدید بتواند ساختار و تجهیزات را فراهم کند.

وی ادامه داد: امروز شاهد این هستیم که مسئولیت نظارت بر حریم از شهرداری که تجهیزات در اختیار داشت، گرفته شده و ساختار و امکانات در استانداری به عنوان نهاد جدید فراهم نشده است.

صادقی با تأکید بر اینکه اقدامات موازی به نوعی هزینه‌تراشی است، یادآور شد: این اقدامات صرفه‌جویی در هزینه‌ها را به دنبال نخواهد داشت و هرچه از چنین موازی‌کاری‌هایی جلوگیری شود، در هزینه‌کرد منابع نیز صرفه‌جویی خواهد شد.

